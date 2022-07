El Programa d’Economia Social del Departament de Treball i Empresa de la Generalitat ha reforçat la inversió per fomentar l’economia social i cooperativa a la Catalunya central. En concret, l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya central gestionarà un pressupost d’1,1 milions d’euros, d’ara i fins al 2024, per fomentar el cooperativisme a les comarques del Bages, el Berguedà, el Moianès, Osona i el Solsonès. Aquestes dades es van donar a conèixer ahir a Manresa, durant el balanç dels 5 primers anys del programa, que ha permès la creació de 74 noves empreses i entitats d’economia social i solidària al territori.

Des del 2017, l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya central ha acompanyat la constitució de 46 projectes econòmics i 28 més s’han creat gràcies a Projectes Singulars, que formen part del Programa d’Economia Social de la Generalitat. Tot plegat, ha generat 297 nous llocs de treball amb una inversió del departament de 6,1 milions d’euros. A més, en els cinc anys de vida de l’Ateneu, prop de 9.000 persones han participat en les activitats que ha organitzat.

El Programa d’Economia Social ha passat de ser anual a ser triennal i fins al 2024 destinarà 1,1 milions d’euros a fomentar el cooperativisme a les cinc comarques del territori. A més, també s’inverteix en altres línies de treball com les noves Comunalitats Urbanes i es destinaran 350.000 euros per a la de Manresa i la mateixa quantitat per a la de Vic. A la convocatòria d’enguany per a la concessió de subvencions de Projectes Singulars la Catalunya central ha presentat un total de 24 propostes.

El director general d’Economia Social i Solidària, el tercer Sector i les Cooperatives, Josep Vidal, va destacar ahir a Manresa que les polítiques d’ateneus cooperatius i de projectes singulars engegades fa cinc anys «pretenien reforçar i fer créixer l’economia social i solidària i el cooperativisme com a eix que assegurava l’economia centrada en les persones, llocs de treball de qualitat i una societat més justa». Ara, assegura, es pot dir que «han estat un èxit» i que amb la col·laboració «público-cooperativa els resultats es maximitzen i les propostes que surten són innovadores i realment potents».

Per això, el Govern «ha volgut anar més enllà amb un programa a tres anys vista amb l’objectiu de «donar resposta a les necessitats de la ciutadania des d’un altre model de fer economia». Segons Vidal, «hi ha d’haver una transformació de l’economia molt més centrada en l’àmbit territorial que doni resposta a les necessitats i no centrada en el capital».

Per la seva banda, Alba Rojas, de l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya central, subratllava que «ara el repte es multiplica perquè hem de teixir una estratègia a tres anys vista». Segons Rojas, l’encaren «amb responsabilitat i sobretot amb aquest treball que hem intentat fer d’arrelament al territori conjuntament amb les entitats» i amb un vincle més ampli entre les administracions públiques.

La visita del director general d’Economia Social a la Catalunya central va incloure una reunió amb l’equip tècnic i el comitè rectro de l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya central i amb una de les entitats impulsores de la Comunalitat Urbana de Manresa. A més, també va fer una visita a Delícies del Berguedà una cooperativa d’inserció laboral gestionada per la Fundació Horitzó, que és un dels Projectes Singulars que es posa en marxa gràcies al suport del Programa d’Economia Social.