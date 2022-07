La dimensió de la tragèdia al Bages des de l’aire

El foc que va començar diumenge al migdia al Pont de Vilomara, controlat des de dimecres al vespre, ha cremat una mica més de 1.700 hectàrees. L’impacte de les flames es pot veure des de terra però és des de l’aire des d’on es pot comprovar d’una forma global com el que fins llavors era una llarga extensió continua verda pel bosc dels arbres ara s’ha convertit en una zona muntanyosa tenyida pel color gris de les cendres.

Els Agents Rurals són el cos que s’encarrega de determinar la superfície afectada i Regió7 ha pogut pujar en el seu helicòpter per veure des de l’aire com ha quedat tot l’espai que van arrasar les flames.

Des de l’aire es pot constatar que hi ha una gran massa afectada i que és continua. Allà on abans hi havia arbres, que és a la major de la superfície afectada, ara només hi queden els seus esquelets i un munt de cendra a terra. I no hi ha gairebé cap matís perquè en el perímetre de l’incendi no hi ha quedat cap clapa verda ni grup d’arbres que se salvessin de la tragèdia d’un foc que va avançar a una velocitat vertiginosa.

Més enllà de la superfície forestal cremada, en el vol també es pot constatar la diferent afectació a les cases de River Park. Les cases de la urbanització que han sobreviscut a les flames i que fins diumenge estaven camuflades enmig del bosc, han quedat completament despullades de vegetació i són perfectament identificables des de l’aire. Tot i això, es fa palès que a l’entorn de la urbanització els bombers i equips d’extinció van esmerçar-hi esforços per evitar que els greus danys encara fossin majors.

A vista d’ocell també es constata com el foc va aconseguir travessar la vall del Llobregat i les flames van arribar fins a Les Brucardes, afectant principalment les cases que estan al carrers del límit de la urbanització i com el foc va quedar aturat, al nord, a poca distància de Sant Benet. També és en aquesta zona, a diferència del que passa allà on va començar l’incendi, on hi ha camps de cereal que trenquen aquesta gran massa forestal.

Més enllà del foc del Pont de Vilomara, en el vol també es poden constatar els efectes de l’incendi que dilluns a la tarda va afectar tot el vessant que queda per sota del polígon de Bufalvent, des de l’alçada de l’abocador i fins a la carretera que uneix Manresa amb el Pont de Vilomara.