El Govern garantirà habitatges socials per als veïns afectats per l'incendi de la comarca del Bages. La consellera de la presidència, Laura Vilagrà, i la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, han comunicat la voluntat d'ajudar a les famílies que han perdut la seva llar, en una reunió al Pont de Vilomara amb els alcaldes afectats pel foc. De moment, han reservat nou habitatges, a l'espera d'acabar la valoració de les necessitats de les diferents famílies que han patit danys parcials o totals a les seves cases.

En la trobada celebrada aquest matí a la Casa de la Cultura del Pont de Vilomara, s'ha posat en coneixement del Govern les afectacions en habitatges i també en serveis públics en les diferents urbanitzacions on van arribar les flames. "Per a nosaltres, era important venir a l'epicentre de l'incendi per aportar l'acompanyament necessari als ajuntaments després de l'emergència", ha destacat Vilagrà. En aquest sentit, ha afirmat que partint de la valoració tècnica tant a nivell d'habitatges, dels quals una vintena es troben danyats completament, com a nivell de subministrament elèctric, "el Govern desplegarà els recursos necessaris per garantir la seguretat i el benestar de les urbanitzacions".

Per la seva part, Cervera ha posat en relleu la voluntat del Govern de garantir un sostre a les famílies més afectades. "De moment, hem reservat 9 habitatges socials, a l'espera de conèixer quines són les necessitats en conjunt. En aquest punt, ha explicat que el departament de Serveis Socials del Consell Comarcal del Bages està duent a terme una valoració individualitzada de cadascuna de les famílies afectades, "que ens permetrà saber el nombre de recursos habitacionals que fan falta". La consellera ha detallat que en aquests moments hi ha un veí allotjat en un alberg, mentre que la resta es troben en cases de familiars i amics o bé en hotels facilitats a través de les prestacions de les assegurances.

En aquesta línia, Vilagrà ha afegit que, en la valoració per determinar el territori com a zona catastròfica, "caldrà tenir en compte que aquesta via per obtenir recursos per finançar la reposició de danys no generi dificultats als veïns que disposen d'assegurances privades". Per aquest motiu, ha insistit en la necessitat "d'estudiar la situació de cada cas per determinar les solucions més adients per als veïns afectats".

Més seguretat a River Park

Vilagrà també ha explicat que una de les accions que s'ha impulsat a la comarca és el reforç de la seguretat a la urbanització de River Park, al Pont de Vilomara. "Les patrulles volten pel perímetre de la urbanització per evitar que les cases que es troben en un estat més vulerables pateixin robatoris". De moment, però, no consta cap denúncia de robatori més enllà d'un intent de forçar el pany d'un habitatge.