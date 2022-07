Incendis forestals, planificació o barbàrie

El Bages, com tots els territoris dels Països Catalans, ens juguem el nostre futur en aquesta dècada. I és que aquests dies hem vist, horroritzades, com cremava part de la nostra comarca, com gent es quedava sense casa, sense oliveres, sense bosc; com bomberes es queixaven de la falta d’inversió i millora dels equips d’extinció; i com tertulians tornaven a parlar de la necessitat de parar aquests incendis durant tot l’any.

Cada any és la mateixa història i aquesta vegada ha tocat aquí, al Bages. I no és casualitat, en plena crisi climàtica, crisi econòmica i crisi del model territorial. Les polítiques continuistes només agreugen la situació. Mentre el Bages crema tenim les Bomberes i ADF queixant-se de la poca inversió en equips d’extinció, les Bomberes forestals del País Valencià fan vaga per la precària situació laboral, i les esperades places d’equips de prevenció forestal ni hi són ni se les espera. Això sí, l’Estat ja ha anunciat que multiplicarà la despesa militar per «protegir» les fronteres.

Però no és només l’Estat, ja que les polítiques a Catalunya estan pensades per la mateixa minoria. Estan pensades pel guany d’unes poques en detriment de la majoria. Quines són aquestes polítiques? Fer transvasaments i canals per fer grans extensions de regadiu i facilitar que multinacionals s’instal·lin aquí; facilitar la instal·lació de macrogranges intensives propietat de grans grups empresarials del sector agroindustrial, sense controlar les precàries condicions de les treballadores, majoritàriament migrades; garantir l’oligopoli energètic, cedint a les mateixes empreses infraestructures per la producció o transport d’energies; fomentar l’especulació amb macroprojectes que condemnen al territori a l’especialització, com els JJOO, o amb bombolles urbanístiques amb guanys per unes poques i una nefasta planificació territorial.

Les conseqüències de tot plegat són evidents: l’envelliment del món rural i abandonament de les terres, amb el conseqüent creixement de boscos; l’extinció de la ramaderia extensiva, tot i els esforços de ramaderes valentes que han invertit molt temps i recursos per ser el relleu del sector, amb l’impacte que té en la neteja dels boscos; manca d’apostes per guanyar sobirania energètica, com el desenvolupament d’una indústria de la fusta, una altra aposta que garantiria un control dels boscos; i urbanitzacions amb el bosc a tocar, ara mig abandonades una vegada s’ha trinxat el territori i s’ha tret el benefici de l’especulació immobiliària. Combustible per aquesta nova generació d’incendis.

I l’alternativa no només exigeix invertir recursos en la prevenció, ni en potenciar el sector primari, ni tan sols en prevenir durant tot l’any, com apunten les tertulianes. L’alternativa no és viable sense un canvi de model on la propietat i el guany privat deixin d’estar al centre.

L’alternativa passa per un canvi de sistema que posi la vida i els interessos de la majoria al centre, i que planifiqui l’economia i el territori pensant en garantir-nos a totes unes condicions de vida dignes. Passa per no contribuir en l’escalfament global, produir tot el que necessitem consumir i guanyar sobirania i control per garantir l’accés equitatiu a tot allò que és necessari per viure.

En definitiva, en els pròxims anys ens hi estem jugant molt. Ens trobem en una cruïlla entre la planificació i la barbàrie. Qualsevol passa o inversió que apuntali o agreugi la situació és una passa de no retorn. La suposada no planificació, el lliure mercat i protegir tot el que és privat només ens porta al fet que l’accés als drets, als recursos i a la seguretat, també davant dels incendis, depengui del que tens. Fa molts anys legislen i planifiquen en favor de la propietat i guany privat i ha arribat l’hora que recuperem el que és nostre: els rius, les terres, les cases i el futur.