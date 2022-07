Santpedor celebrarà del 23 al 26 de juliol la festa de Santa Anna, amb un programa complert amb activitats per a grans i petits i sense restriccions després de dos anys de pandèmia. Dilluns a la tarda, previ a Santa Anna, hi haurà la mostra de cultura popular a la plaça Gran, a càrrec de les entitats culturals de Santpedor i botifarrada i ball organitzat per la llar d’avis Ca l’Arola per cloure la jornada.

El dia de Santa Anna, 26 de juliol, es farà la tradicional caminada de pelegrinatge a les ermites amb coca i xocolata a la font de la Riera, la missa en honor a Santa Anna amb esmorzar de germanor i sardanes amb la cobla Els Lluïsos, entre d’altres. Hi haurà servei de trenet gratuït fins a l’ermita de Santa Anna durant tot el dia. El mateix dimarts hi haurà una campanya de donació de sang a la Nau. Les persones que hi vulguin participar s’hauran d’inscriure prèviament aquí El programa d’actes l’encetarà dissabte al vespre un sopar al Paller amb música en directe i DJ. Durant tot el cap de setmana estava previst un espectacle de circ al carrer a càrrec de la companyia Pau Palaus, però s’ha hagut d’anul·lar per malaltia.