El subministrament d’aigua a River Park es normalitza

River Park va multiplicar dimarts per tres el seu consum d’aigua respecte al que és habitual a la urbanització. Aquest fet va donar-se tant per l’ús que en feien els veïns com per les avaries provocades per l’incendi.

L’aigua que arriba a River Park prové de dues vies: del bombeig des de la xarxa del Pont de Vilomara i de pous que hi ha a la mateixa urbanització. Després de rebre tots els tractaments necessaris, l’aigua acaba en dos dipòsits. La capacitat dels dos dipòsits sumats és de 660 metres cúbics, dels quals, habitualment se’n consumeixen 160 diaris. Per tant, es tracta de dipòsits amb un volum «sobredimensionat», segons Aigües de Manresa. El dimarts en els punts més alts de la corba de consum es van arribar a superar els 20 metres cúbics de consum per hora. Aquest fet va provocar que els dipòsits arribessin al mínim de la seva capacitat. A les 4 de la tarda es va emetre un comunicat a través dels canals de comunicació de l’Ajuntament del Pont de Vilomara, demanant als veïns que moderessin el seu consum perquè si es continuava amb aquell ritme, les reserves estarien esgotades al cap de tres hores. Segons informa Aigües de Manresa, després d’emetre el comunicat, el ritme de consum dels veïns va baixar molt i al final de la tarda de dimarts ja es va poder recuperar una certa «normalitat» dins de la difícil situació provocada per l’incendi. Pel que fa a les avaries en la instal·lació, moltes parts de la xarxa de subministrament van quedar afectades pel foc. Totes les incidències es van produir a les canonades, n’hi havia que estaven completament calcinades i d’altres en què l’aigua no podia circular perquè les altes temperatures assolides les havia deixat impracticables. Aigües de Manresa va començar a treballar-hi l’endemà mateix de l’incendi per poder restablir el servei com més aviat millor. Fins ahir, s’havien detectat i reparat quinze avaries en tota la urbanització. A més, també s’estava treballant sobre tretze avaries probables al carrer del Senglar, un dels més afectats pel foc.