En un ple municipal extraordinari l’Ajuntament de Sallent ha aprovat aquest divendres l’expedient de contractació perquè es puguin licitar les obres de construcció de la nova residència i centre de dia del municipi. L’aprovació s’ha fet amb 11 vots a favor (ERC i Junts per Sallent) i dues abstencions (Fem Poble).

Aquesta aprovació representa un pas més per fer realitat la residència, cada cop més imminent, després que a finals de desembre s’acordés l’aprovació del projecte executiu i es decidís que el finançament fos públic municipal. De fet, la dificultat del finançament és un dels aspectes que s’ha recordat repetidament als plens municipals pel fet que requereix un ajustament de les partides pressupostàries, ja que es tracta de la inversió més gran de la història de l’ajuntament.

Un cop aprovat aquest expedient, s’espera que la licitació s’obri a finals d’agost per tal que les empreses presentin les seves propostes durant els trenta dies següents. Quan s’hagi adjudicat la contractació, l’empresa disposarà del termini d’un mes per començar les obres. Segons fonts municipals, a l’hora d’adjudicar el contracte es donarà preferència a la qualitat dels treballs per sobre del preu. Així mateix, els plecs preveuen importants condicions de caràcter social, mediambiental i amb perspectiva de gènere.

La construcció de la nova residència respon a la necessitat d’ampliar el servei que ja ofereix l’actual Residència i Centre de dia Sant Bernat, amb una capacitat de 45 places de residència assistida i 8 d'acolliment. La nova residència tindrà capacitat per acollir 90 persones.

El futur edifici estarà situat a la zona de l’antiga Fàbrica Vella, que permetrà gaudir d’un espai naturalitzat i proper al nucli. L’edifici constarà de quatre plantes i una soterrada: tres d’elles acolliran les habitacions destinades als usuaris i usuàries, i a la planta baixa s’hi ubicarà el Centre de Dia i la zona per al personal laboral. Totes les plantes disposaran d’un espai exterior propi. Es preveu que la durada de les obres no s’allargui més de vint mesos i que ho faci amb un pressupost de 7 milions d’euros, que es finançaran entre 2022 i 2024.