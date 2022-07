Navarcles planteja un espai verd i residencial a l’àmbit de l’antiga Dresca

Navarcles convertirà l’espai fabril que ocupava l’antiga Dresca en una àmplia zona residencial, verda i d’equipaments. Aquest és el plantejament de base amb què treballa l’Ajuntament per començar a definir el futur urbanístic i els usos que tindrà tot aquest àmbit, de més de 5 hectàrees i al mig del poble però que s’ha anat degradant i abandonant des que s’hi va aturar l’activitat el 2008.

L’Ajuntament té clar que aquest sector ha d’esdevenir «un espai d’ús residencial que inclogui pisos de protecció oficial, equipaments, grans zones verdes, i que faci de connexió entre el barri de Sant Bartomeu i el nucli, i doni valor a la zona d ela riera», apunta l’alcaldessa, Alba Pérez. Aquest és el punt de partida amb què s’està treballant «entre tots els grups municipals» de cara a una definició més concreta dels usos, les construccions, els vials i les zones lliures que haurà de tenir aquest àmbit. Per això s’ha obert un procés de consulta pública que convida els ciutadans a fer les aportacions que considerin en base a aquests plantejaments inicials, que ja s’han començat a definir i l’Ajuntament ha publicat a la web.

A grans trets, l’esquema de partida que es proposa preveu destinar un 40 % de la superfície a zona residencial amb 241 habitatges, alguns de plurifamiliars amb planta baixa més dos , i uns altres d’unifamiliars i en filera amb planta baixa més pis. Un terç de l’espai restant es destinaria al sistema viari; un 20% a espais lliures, que inclouen parc urbà, places i jardins públics; i el que queda seria per a equipaments.

A partir d’aquí, l’Ajuntament concreta algunes qüestions amb alternatives diverses que s’hauran de concretar i acabar de definir, i que tindran en compte les aportacions recollides amb aquest procés de consulta pública, que es tancarà el 15 de setembre. A nivell de mobilitat, per exemple, es proposen un parell d’opcions de distribució viària, si bé es parteix de la voluntat de concentrar la circulació rodada en el perímetre de l’àmbit i en forma d’anella i connectar-la amb carrers interiors de plataforma única on es donaria preferència per als vianants. També hi ha opcions diverses per definir la ubicació i la distribució del sistema d’espais lliures i equipaments.

Un canvi d’usos

El primer pas de cara a la concreció del futur de tot aquest àmbit serà la requalificació del solar, amb la idea de transformar el seu ús d’industrial a residencial.

Mentrestant, i per evitar la possibilitat que algú pugui adquirir part d’aquests terrenys per destinar-los a alguna activitat incompatible amb els usos que d’entrada planteja l’Ajuntament, es manté suspès l’atorgament de noves llicències en aquest sector. Una suspensió que es va aprovar de forma temporal la tardor de l’any passat, i que ara s’ha prorrogat un any més fins el juliol del 2023, tal i com es va decidir en el darrer ple municipal.

«Tenim clar que en aquest espai no hi volem cap indústria», apunta l’alcaldessa, i reitera la importància de planificar bé aquest sector «perquè és un espai central de gran importància que acabarà definint el Navarcles del futur» Sosté que és un projecte ampli i a llarg termini , «i no d’un sol govern sinó de tot el poble», i per això vol el màxim consens possible.