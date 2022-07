Una trentena de voluntaris comencen a ajudar els veïns de River Park

La urbanització del Pont de Vilomara, River Park, ha estat la zona habitada més afectada pel foc del Bages que, segons l’equip de bombers va cremar 47 cases, 19 de forma total i 28 de manera parcial. Els veïns de la urbanització, juntament amb la col·laboració de l’Ajuntament del Pont de Vilomara, han engegat un programa autogestionat de voluntaris per a poder millorar la situació dels habitatges i exteriors de les parcel·les afectades.

Més d’una trentena de persones procedents del Pont de Vilomara, Marquet del Paradís, Rocafort o Manresa s’han organitzat i distribuït entre els diferents habitatges damnificats per a dur a terme qualsevol activitat que fos d’ajuda. Sebastián Pérez, un dels veïns afectats fa valdre la feina dels voluntaris: “Porto des de dilluns traient runes de casa meva, és una feina molt cansada i només puc fer-ho si compto amb la seva col·laboració”. També ho fa l’Eva Roca, filla de Joaquima Ferrer, propietària d’un altre habitatge afectat pel foc: “Un gran grup s’ha presentat a les 9 del matí i m’han ajudat a talar tots els arbres cremats del jardí i a desfer-me de tota la runa acumulada”. Expliquen que és important recordar i donar veu al que passa després del foc, la vida dels veïns continua i ho fa en una situació molt inestable i complicada.

Una de les cases de la urbanització actua com a punt central de gestió de les necessitats dels habitatges. Des d’allà es comunica als veïns on han d’actuar i les activitats prioritàries: retornar el subministrament de llum i aigua, netejar l’exterior de les parcel·les o treure runes dels interiors. Beatriz Moreno, regidora de l’Ajuntament del Pont de Vilomara, agraeix l’eficaç organització dels veïns en aquest moment tan delicat i desesperat i fa una crida per a aconseguir un nombre més gran de voluntaris durant les pròximes setmanes.