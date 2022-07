L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar demana als germans Riera la gestió de l’aigua per a les urbanitzacions de Mas Enric i Can Prat. El consistori entén que la cessió de la gestió pública de l’aigua permetria oferir un millor servei i un manteniment més acurat d’aquest bé natural que facilitaria poder donar resposta als talls de subministrament que pateixen els veïns i veïnes d’aquestes dues urbanitzacions durant les darreres setmanes.

Fins ara, l’Ajuntament cedeix gratuïtament cisternes d’aigua dels dipòsits municipals als propietaris i als responsables de la gestió i facilita ajuts per al transport de les cisternes.

D’altra banda, des del consistori han informat que l’Agència Catalana de l’Aigua ha enviat una carta a l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar en què es disculpa davant el consistori per haver-los atorgat la responsabilitat dels talls de subministrament a Mas Enric i Cal Prat en una resposta als veïns i veïnes d’aquest entorn el passat 11 de juliol. L’ACA reconeix que les dues urbanitzacions no estan recepcionades i, per tant, la responsabilitat dels seus serveis no pot ser de l’Ajuntament encara i entén que qui ha d’assumir la responsabilitat és la propietat del pou de Cal Carné. En paral·lel, l’ACA ha demanat la legalització i la concessió d’aquest pou per part dels seus propietaris.