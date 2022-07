Santpedor impulsarà la nova oficina de turisme al setembre

La capella de l’antiga fàbrica tèxtil de Cal Clarassó de Santpedor funcionarà de forma fixa com a oficina de turisme del municipi a partir del setembre. L’Ajuntament ja ha aprovat la signatura del conveni que li faltava amb el Consell Comarcal del Bages (que és qui ha gestionat els fons per a la rehabilitació de l’immoble), i amb el qual es compromet a gestionar-lo i mantenir-lo, fent-se càrrec de la seva explotació com a oficina de turisme amb personal propi.

La capella és ubicada al pati de la fàbrica i ha estat sotmesa a un ampli procés de rehabilitació perquè es trobava en mal estat, de manera que ha pogut recuperar el seu aspecte i estructura exterior originals, i també se n’ha adequat l’interior, i s’ha equipat perquè pugui servir com a oficina de turisme. La intervenció ha costat uns 60.000 euros i ha tingut finançament dels fons europeus Feder, que ha gestionat el Consell Comarcal del Bages, encara que es tracti d’un edifici municipal. Ja fa un quant temps que els principals treballs d’adequació es van acabar i, de fet, l’antiga capella en certa manera ja fa les funcions d’oficina de turisme perquè és el punt de trobada de les rutes que es fan cada primer dissabte de mes per conèixer el patrimoni de Santpedor. Però, a partir del setembre, funcionarà com a tal de manera fixa tots els dissabtes, i possiblement també els diumenges, segons ha explicat l’alcalde, Xavier Codina.