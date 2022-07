Els abonats de Telefònica Movistar del municipi de Mura estan sense connexió des de fa deu dies i a hores d’ara es desconeix quan es podrà restablir el servei. L’incidència ve motivada per l’incendi que el 17 de juliol es va iniciar entre Sant Vicenç i el Pont de Vilomara, i que va acabar afectant més de 1.700 hectàrees, incloent-hi els termes de Sant Fruitós i Navarcles. El foc ha destruït la línia que proveïa aquest servei, que va des del Pont fins a Mura, just per dins d’una àrea forestal que les flames van afectar de ple. Això fa que des del mateix diumenge que va començar l’incendi els abonats del poble no disposin de servei de telefonia ni de connexió a internet i tot el que se’n deriva

Segons han concretat fonts municipals, l’Ajuntament des de la setmana passada perquè es restableixi el servei perquè provoca problemes importants i preocupació als veïns del poble que en son usuaris que ara es troben incomunicats. Però la companyia els ha explicat que no ha estat fins aquest dilluns (25 de juliol) que els seus tècnics han pogut accedir a la zona i veure de primera mà quina era la situació, ja que fins ara hi ha hagut efectius dels bombers treballant encara sobre el terreny per evitar punts de represa i completar l’extinció. Segons les mateixes fonts, el que els ha traslladat Telefònica Movistar és que l’afectació és molt important, ja que s’ha de restituir una cinquantena de suports de la línia i tot el cablejat que els feia arribar la fibra òptica. A hores d’ara, el consistori no ha rebut una concreció sobre quan es podria reposar la línia i restablir el servei. Davant d’aquest escenari, l’Ajuntament ha demanat que almenys la companyia busqui mesures alternatives que solucionin temporalment la manca de connexió, ja que això afecta també, per exemple, les persones que disposen del servei de teleassistència. Segons han concretat fonts municipals, l’Ajuntament no és un dels afectats perquè és client de Vodafone, i això li ha permès, no només seguir funcionant amb normalitat, sinó també oferir la seva línia perquè els veïns afectats com a abonats de Movistar puguin fer els tràmits que requereixin més urgència. D’altra banda, el consistori ha implantat una segona mesura alternativa, facilitant wifi a través del punt d’informació. Les mateixes fonts també han posat en relleu que la problemàtica té una afectació especialment greu pel moment en què es produeix, ja que durant els mesos de juliol i agost el municipi, que té un padró de 250 habitants, arriba a multiplicar per quatre i per cinc la població amb els segons residents, molts dels quals també son abonats. Al municipi veí de Talamanca no tenen afectació perquè la connexió els arriba per una altra banda.