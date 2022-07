Sant Fruitós inicia l’ampliació del Bosquet a la finca de Can Figueras

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha iniciat les obres de condicionament de l’espai exterior de la finca de Can Figueras amb l’objectiu de guanyar un nou espai verd i de lleure per als veïns. I és que la finca és ubicada a l’avinguda de Sant Joan, dins l’àmbit del parc del Bosquet, i a la pràctica això suposa una ampliació del mateix parc.

Es tracta de fer accessible al públic aquest espai exterior i que reuneixi les condicions òptimes de seguretat per esdevenir una part més del parc. En aquesta fase del projecte, que no inclou les obres de reforma de l’habitatge, es tancarà el perímetre de la finca que limita amb altres parcel·les privades mitjançant tanques divisòries, es condicionaran els accessos i es realitzaran els treballs de jardineria i d'instal·lació del nou enllumenat públic.

Prèviament, ja s’ha procedit a la retirada d’elements obsolets que hi havia en aquest espai per tal que quedi lliure per poder-lo recondicionar. Com a pas previ, també i havia previst la porga i l’esporga de la vegetació.

Està previst que el conjunt dels treballs, que tenen un cost superior als 50.000 euros s’allarguin un parell de mesos, i a banda de guanyar espai de parc, també permetran recuperar un recorregut ja existent, però desdibuixat, per a vianants.

Així mateix, i en el marc d'aquesta fase del projecte, també s’instal·larà un jardí de papallones a la zona nord, així com diverses herbes aromàtiques, i es completarà amb un sistema de reg i punts de llum. Aquesta va ser una de les propostes més votades en els pressupostos participatius del 2021.

La finca de Can Figueras va ser adquirida per l’Ajuntament de Sant Fruitós l’any 2019 de la família de l’il·lustre artista local Alfred Figueras. Té una superfície de més de 10.000 metres quadrats, i l’edificació que hi ha consta de dues plantes. La casa es va construir als anys trenta i hi ha indicis que apunten que els plànols s’haurien projectat al despatx que tenia a la ciutat d’Alger el reconegut arquitecte Le Corbusier, amb qui Figueras tenia una estreta relació.