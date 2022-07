Santpedor ha viscut la festa de Santa Anna sense les restriccions dels últims dos anys i, en conseqüència, amb bona resposta de públic per la represa de la normalitat. La plaça Gran i l’ermita de Santa Anna de Claret s’han omplert de gent, i la cultura popular i les activitats dedicades a la patrona han estat les protagonistes.

Dilluns a la tarda a la plaça Gran U d’Octubre es va fer la tradicional renovació del vot a Santa Anna mentre s’alçava un pilar dels Castellers de Santpedor. Seguidament, es va fer el lliurament de l’ofrena i la bandera, que va passar de mans del Club Handbol Santpedor a la Penya Blaugrana Santpedor, que és qui la custodiarà fins l’any vinent. La coral de la llar d’avis Ca l’Arola va ser l’encarregada de cantar els goigs a Santa Anna.

La mostra d’entitats de cultura popular va comptar amb la colla bastonera Els Picarols, els Castellers de Santpedor, els Geganters de Santpedor, la Colla sardanista Aires d’Or i els Bous de Foc acompanyats per la Batuk d’Or. Després de la mostra, hi va haver botifarrada popular a la plaça i ball de Sant Jaume amb el músic Raül.

El dia de Santa Anna s’ha encetat amb la tradicional caminada popular de pelegrinatge a les ermites, amb molta participació. Els caminants han sortit de l’ermita de Sant Francesc i han arribat a Santa Anna passant per la Font de la Riera, on s’ha fet un esmorzar amb coca i xocolata. Durant tot el dia hi ha hagut servei de trenet gratuït des del poble fins a Santa Anna, que ha estat un dels grans atractius de la jornada. Al matí s’ha celebrat la missa en honor a Santa Anna i a la tarda, rosari i visita a la Santa amb el cant dels goigs. Els actes s’han tancat amb l’audició de sardanes a càrrec de la Cobla Els Lluïsos. Durant tot el dia 65 persones han passat per La Nau a donar sang i la Penya Blaugrana Santpedor ha sortejat una samarreta del Barça entre els participants.