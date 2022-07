La carretera C-55 mostra aquests dies un fet paradoxal en el tram entre Sant Vicenç i Castellgalí. Els panells electrònics que hi ha situats en aquesta zona en els dos sentits de la marxa (quilòmetres 21,5 i 22) estan lluminosament activats per alertar els conductors amb el senyal que indica un perill de lliscament. Situació que es dona habitualment per, bàsicament, dues circumstàncies: o bé a l'hivern per les baixes temperatures que poden glaçar la superfície de la carretera; o bé en episodis de pluja que, lògicament, fan que la via es converteixi en una pista lliscant.

No és el cas, però, de les circumstàncies meteorològiques de les últimes setmanes, ans al contrari. Les temperatures han estat tòrrides i les precipitacions inexistents des de fa temps, però els dos panells insisteixen en l'advertiment des de fa dies. Potser són pantalles meteoròlogues i fan una predicció molt avançada. Però costa d'entendre l'alerta que transmeten als conductors en les actuals circumstàncies. Alguna cosa falla. De fet, els mateixos panells que hi ha situats més amunt i més avall en aquesta mateixa carretera resten apagats i no en diuen res, d'aquest suposat perill.