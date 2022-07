L’Associació d’Amics de l’Església de La Bauma de Castellbell i el Vilar ha reclamat a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) la instal·lació de baranes de protecció i l’obertura del pont de sobre la Riera de Marà de l’antic camí del Cremallera de Montserrat. El pont, declarat Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) l’any 2015, està tancat des de final del 2020 i, segons l’entitat, suposa un risc per al pas de vianants. Davant la «passivitat» de FGC, l’entitat ha presentat també una reclamació a l’Ajuntament de Castellbell acompanyada de més de 300 signatures on li demana la seva «implicació i cooperació» per trobar una solució per aquesta infraestructura del patrimoni local.

Els veïns de la Bauma reclamen a Ferrocarrils, com a propietaris del pont sobre la riera de Marà, la instal·lació de les baranes de protecció, tenint en compte que les que hi ha actualment no estan homologades, i la seva obertura al pas de vianants. Segons l’associació, des d’abril del 2021 FGC té en poder seu la memòria valorada de les baranes, «malgrat tot l’accés al pont roman tancat per unes proteccions mecàniques les quals en diverses ocasions han estat tombades i arrencades del seu lloc», expliquen. Per això, consideren que «la falta de baranes al pont comporta el risc de caiguda per a les persones».

Amb tot, l’associació ha presentat diverses reclamacions a FGC i a l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar perquè «com més aviat millor es procedeixi a la instal·lació de les baranes de protecció i s’obri el pas a les persones que accedeixen per l’antic camí del Cremallera». L’entitat ja va fer una primera reclamació al consistori el mes de maig passat i davant la manca de resposta va demanar la implicació dels veïns i ha fet una nova reclamació aquest mes de juliol acompanyada de més de 300 signatures de suport. Després de mantenir recentment una reunió amb el consistori, els Amics de l'Església de la Bauma expliquen que el tema es trobaria encallat en la titularitat del camí, ja que hi ha «dubtes» sobre si és de FGC o del Departament de Territori. També apunten la possibilitat que l'Ajuntament col·labori en les millores necessàries «mitjançant subvencions».

Per tot plegat, veient el risc que té l’estat actual del pont, sense baranes homolagades, l’entitat, amb el suport de 327 veïns, exigeix a Ferrocarrils «una solució immediata, i més, després de la informació recollida en l’estudi de l’any 2021 de FGC on queda molt clar l'estat precari i de falta de seguretat d’aquest tram del camí per les persones i pels béns immobles de La Bauma». També recorden a la companyia que, tan el pont com el camí, són patrimoni cultural del poble que és molt freqüentat per veïns i visitants i que està previst que sigui un punt d’entrada a la futura via blava pel Riu Llobregat.