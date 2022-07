L’Ajuntament de Sallent ha obert una nova àrea destinada al lleure dels gossos. Es tracta d’un espai de més de 600 m2 dissenyat i pensat perquè els animals hi puguin passejar i córrer lliurement. Només els gossos potencialment perillosos han d’anar lligats i amb morrió. Aquest espai de lleure està situat entre el carrer Artés i el passatge Joana la Negra, anant cap al cementiri. Segons han concretat fonts municipals, encara hi ha actuacions pendents de fer, com ara plantar arbres per generar zones amb ombra, habilitar una font d’aigua perquè els animals puguin beure, posar una paperera exterior, instal·lar una doble porta, així com incorporar-hi els elements necessaris per tal de convertir-lo en un espai d’agility caní (jocs).