L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ja treballa des d’aquesta setmana en les tasques de trasllat del mobiliari i material divers dels actuals mòduls prefabricats de l’escola Pla del Puig cap al nou edifici, que el departament d’Educació ja té pràcticament enllestit en un espai molt proper. El consistori ha encarregat la feina a una empresa especialitzada, que comptarà amb la col·laboració dels membres de la brigada municipal.

L’alcaldessa de Sant Fruitós, Àdria Mazcuñan, desconeix el temps durant el qual es poden allargar aquests treballs, però s’inicien ara per assegurar que s’arribarà a temps de cara al setembre «sense esperar a última hora» tenint en compte que enguany l’inici de curs s’avançarà. De totes maneres, Mazcuñan ja ha anunciat que en aquest cas, el curs no començarà el dia 5 com és previst que ho facin la resta d’escoles de Catalunya, sinó el dimecres 7 de setembre «per donar un parell de dies més de marge al professorat per resituar tot el material». I és que ara es farà el trasllat del material en caixes, però seran els responsables del centre «que després ho hauran d’acabar de col·locar tot a lloc».

El nou edifici s’ha construït en un solar a tocar dels actuals mòduls i acollirà una línia educativa completa des de P3 fins a 6è de primària. La nova construcció consta d’una part només amb planta baixa i una altra part amb primer pis. La planta baixa concentrarà l’àrea de parvulari, amb tres aules i serveis, i també hi haurà l’administració i direcció, diversos despatxos i seminaris, la sala de l’AMPA, la biblioteca, aules de laboratori i psicomotricitat, i la cuina i el menjador. Al primer pis s’hi ubicaran els sis cursos de primària, i també hi haurà sales polivalents, seminaris i serveis.

El nou edifici també inclou una sala polivalent i un gran espai de pati que permetrà als alumnes poder desenvolupar tot tipus d’activitats, apunta l’alcaldessa, més enllà del segon pavelló amb gimnàs per a l’escola que està a l’espera de poder ser construït aviat (vegeu el desglossat).

En aquests moments els treballs de l’edifici de la nova escola estan pràcticament enllestits, tret d’alguns petits retocs que encara queden per completar, però són detalls menors. Mazcuñan, que fa uns dies va visitar les obres, assegura que està tot molt avançat, i espera que l’Ajuntament les pugui recepcionar aviat. Mentrestant, per no haver d’esperar, ja s’ha donat l’autorització per començar a fer el trasllat.

Des que es va estrenar el curs 2007-2008, l’escola Pla del Puig de Sant Fruitós ha funcionat sempre amb mòduls prefabricats a l’espera d’un edifici. Ara, els barracons es desmuntaran.