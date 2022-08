L’agost es presenta càlid i més sec de l’habitual, però amb possibles tempestes

L’agost es presenta amb unes temperatures per sobre del que és habitual, amb valors d’entre 0,5 i 1,5 graus superiors a la mitjana, encara que els mapes a curt termini ja aguditzen aquestes anomalies, segons el portal especialitzat en climatologia Meteored.

Durant la segona meitat del mes, la situació tot apunta que continuarà amb valors propers a la mitjana dels últims anys. De totes formes, no és possible saber amb tanta antelació si també es produirà una onada de calor, ja que cal complir certs requisits perquè un episodi d’altes temperatures sigui considerat com a tal.

Les precipitacions, força irregulars, estan associades a intenses tempestes i trombes d’aigua durant la segona part del mes. S’esperen pluges al voltant de la mitjana o lleugerament per sota, encara que les tempestes localitzades podrien canviar el balanç pluviomètric local en hores.

L’expert de Meteored José Miguel Viñas també explica que les altes temperatures del juliol i l’onada de calor estan tenint com a conseqüència un escalfament molt anòmal a les aigües superficials del Mediterrani. Si a aquest fet s’hi ajuntés una massa d’aire fred podria provocar, cap a finals de l’estiu o durant les primeres setmanes de la de tardor, pluges torrencials.