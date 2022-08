Les tempestes posen el colofó a un juliol de calor extrema a la Catalunya central

Les tempestes a diversos punts de la Catalunya central van posar, ahir, el punt final a un juliol marcat per una calor extrema i amb màximes que han vorejat, si no superat, en algunes jornades els 40 graus.

Ahir, el Berguedà va ser una de les comarques més afectades per les tempestes. Tot i que a les 8 del vespre els Bombers de la Generalitat no havien rebut cap avís per incidències relacionades amb aquest episodi de pluja, a la C-16, a l’altura de Cercs i la Nou de Berguedà, hi va haver algunes retencions. Van ser provocades per la intensitat de la pluja que dificultava la visibilitat dels conductors en alguns trams de la carretera.

Pel que fa als registres que va deixar la pluja d’ahir, a Castellar de n’Hug hi van caure 45 litres per metre quadrat, la quantitat més alta de les comarques centrals. A Guardiola de Berguedà el registre de pluja era de 34,2 litres. També a l’alt Berguedà, a Gisclareny hi van caure 18,3 litres durant la tarda d’ahir. Més al nord, ja a la Cerdanya, els registres van ser molt més baixos amb 8,8 litres a l’aeròdrom de Das i 0,7 a Puigcerdà, segons el Meteocat.

Aquestes pluges d’ahir es van produir després de l’episodi de tempestes de divendres en què van caure més de 50 litres per metre quadrat a Manresa i van provocar diversos problemes de circulació i incidències diferents i també a municipis de l’entorn, on a part d’aigua també hi va caure pedra.

El dia abans, dijous, també va ploure a bona part de les comarques interiors i el principal registre de la jornada, en aquest cas de tot Catalunya, es va produir a l’observatori de Calaf, on van caure 74 litres per metre quadrat.

La màxima cau en el tram final

Precisament el relaxament en les màximes d’aquests últims dies ha fet que, en el cas de Manresa, la mitjana de màximes del juliol hagi baixat mig grau en només una setmana. Així, si fins al 24 de juliol la mitjana era de 35,2, finalment ha quedat en 34,7 graus. Això ha fet, també, que aquest juliol no sigui el més càlid des del 1990, que és des de quan hi ha registre a l’estació meteorològica de la Casa de la Culla de Manresa. En aquest observatori, la mitjana màxima històrica d’un mes de juliol es va registrar el 1994, l’any del gran incendi del Bages i el Berguedà, quan aquest registre va ser de 35,4 graus.

Tornant al juliol d’aquest 2022, il·lustra aquesta caiguda de màximes la xifra de dies en les últimes setmanes que s’ha arribat o superat el llindar dels 35 graus. Així, en aquesta última setmana, aquest nivell només s’ha superat en dues ocasions, el dilluns amb 35,3 i el dimarts amb 35 justos. En canvi, en la setmana anterior es va assolir un total de cinc dies i es va arribar a nivells de fins a 37,8 graus. A més a més, si es té en compte el conjunt de tot el mes, els 35 graus s’han assolit o superat en un total de 16 ocasions, és a dir la meitat dels dies.

La màxima absoluta de tot el mes va arribar també en plena onada de calor el dia 15, quan a la capital del Bages el mercuri es va enfilar fins als 39 graus. Aquell dia també es va registrar la màxima del mes a diversos observatoris de la zona de cobertura informativa de Regió7, com Artés, on es va assolir la màxima de tota la zona, amb una temperatura de 40,5 graus. També va superar els 40 graus Sant Salvador de Guardiola i l’observatori de Cardona va veure com s’arribava als 39,4 graus. A Solsona, la temperatura va ser de 38,4 graus, encara que allà la màxima del mes s’hi va produir els dos dies següents, quan es va arribar als 39,6 graus.