Sant Fruitós de Bages no podrà disposar fins com a mínim dimecres de les piscines municipals. El motiu és que el fort temporal que hi va haver divendres a la tarda al Bages ha acabat malmetent instal·lacions, que en aquests moments s’estan reparant.

Inicialment ja es va veure que quedaven afectades perquè els vasos es van omplir de fang que les deixaven impracticables, com a conseqüència del llot que la quantitat de pluja caiguda va arrossegar pel carrer Torrent Fonteta i que els embornals tapats de fulles i fang no van poder engolir. Posteriorment s’ha vist, però, que a més a més d’enfangar-se les piscines, que aquest dilluns ja estaven netes, l’entrada d’aigua i llots també ha malmès el funcionament de la maquinària, per la qual cosa l’Ajuntament ha hagut de tancat la instal·lació mentre es fa el buidatge, es repara i es tornen a engegar les instal·lacions. L’última previsió que ha fet el consistori és que es treballa perquè estiguin operatives aquest dimecres, 3 d’agost, i ja es pugui reobrir llavors el complex al públic. Aquest dilluns al matí es treballava l’extracció de l’aigua de les filtracions per reparar la maquinària obstruïda, i també en la neteja de llot dels vials de l’entorn. El fort temporal de divendres passat sobre el Bages va deixar a Sant Fruitós més de 50 litres/m2 d’aigua i pedra a Sant Fruitós, que va ocasionar petites destrosses i inundacions en diversos punts del municipi.