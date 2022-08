Castellbell i el Vilar celebrarà enguany un Carnestoltes d'estiu, per recuperar la festa després de dos anys trastocats per les restriccions per la covid-19, que van fer que el març passat (quan s'hauria hagut de fer l'edició d'enguany) es decidís posposar-lo perquè es va valorar que la situació pandèmica encara no oferia prou garanties per celebrar una rua.

Serà en el context dels actes de la Festa Major que ara Castellbell celebrarà el Carnestoltes de la represa. se celebrarà el divendres 12 d'agost, i la festa, a més d'època de l'any, estrenarà horari i recorregut. En concret, es farà un itinerari que sortirà des de l’Ajuntament, passarà pel recentment remodelat carrer de Joaquim Borràs i l’avinguda del Pare Claret i acabarà a l’escola Jaume Balmes. La sortida es farà a 2/4 de 9 del vespre, hi podrà participar tothom que tingui ganes de disfressar-se i passar una bona estona i l’animació anirà a càrrec de Pep Callau. Inscripció prèvia La inscripció prèvia, que cal fer-la a través de la pàgina web, només serà necessària per als grups a partir de cinc persones i les carrosses. La recollida de dorsals i les inscripcions de darrera hora es podran fer el mateix divendres 12 d’agost, a 2/4 de 8, a l’oficina d'atenció ciutadana de l’Ajuntament. Pel que fa als premis, hi haurà reconeixements per als grups (amb tres guardons), un premi especial a la millor carrossa i dues distincions especials que atorgarà el jurat.