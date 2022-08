El llegat de l’associació Amics Aplec Sant Jordi ja repicava ahir amb força a Navarcles després de la instal·lació de la campana que l’entitat ha donat a la parròquia de Santa Maria, amb motiu del cessament de la seva activitat per manca de relleu. El nou instrument, que ahir va ser estrenat amb un repic per part de mossèn Marcel Nsanzinesa, serà el dels sons principals i complementarà els tocs de les tres campanes existents, que són posteriors a la Guerra Civil.

Després de ser beneïda aquest dissabte pel bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova, la campana va ser transportada ahir fins al capdamunt del campanar de la mà de dos operaris de l’empresa Rifer, establerta a Girona, que ha dissenyat una peça nova de trinca, construïda en bronze, de 60 quilos de pes i 45 centímetres de diàmetre. El procés de muntatge es va dur a terme de forma manual, carregant-la a pes esgraó per esgraó, fins a alçar-la a la finestra de tramuntana del campanar, on a primera hora de la tarda ja lluïa amb la inscripció, «Apadrina: Associació Amics Aplec Sant Jordi de Navarcles», per una banda, i «Dedicat a Sant Jordi», per l’altra.

En veure la peça instal·lada, mossèn Marcel agraïa la donació d’una campana «que es convertirà en un símbol per al poble i farà perdurable el llegat d’una entitat històrica». Després de més de mig segle d’activitat, l’Associació Amics Aplec Sant Jordi s’ha dissolt per manca de relleu i ha decidit destinar un romanent econòmic a la compra d’una campana per la parròquia, tenint en compte que de les tres que hi ha, una està esquerdada. Es tracta de la campana María de los Ángeles, que es va estrenar l’any 1950 com un regal per part de l’amo de la fàbrica de Sant Benet, Delmiro de Caral i Puig, que va decidir batejar-la amb el nom de la seva mare.

Tanmateix, aquesta campana no es retirarà, però, la nova s’hi afegirà com una quarta i se sincronitzarà amb les altres per tocar els sons principals, com ara els tocs litúrgics o els tocs de rius de pas, com ara difunts, batejos o casaments. El seu so serà mecanitzat, de la mateixa forma que la resta, a partir d’un martell electrònic que s’instal·larà en les pròximes setmanes, però hi haurà un dia a l’any, per la Festa Major de Navarcles, que el toc serà manual. «El pròxim 14 d’agost un grup de veïns pujaran al campanar per recuperar el repic tradicional de campanes», destaca el mossèn. L’objectiu d’aquest repic és inaugurar de forma oficial la nova campana i, al mateix temps, recordar el toc manual que es va quedar sense relleu al municipi.

La figura del campaner va desaparèixer del municipi a finals dels anys vuitanta, quan el navarclí Simó Carner va deixar una activitat campanera que va mantenir durant seixanta anys. La persona que s’ocupa del manteniment de la parròquia, Benet Torné, explica que Carner va ser el campaner que més vegades va fer sonar les campanes de Navarcles. «Després de la guerra, va ocupar el càrrec de manteniment diari del rellotge del campanar, compaginant-ho amb l’ofici de campaner», relata. Amb la seva mort, l’any 1980, Navarcles va perdre el seu darrer campaner professional. «En aquell moment», apunta Torné, «es va tancar una etapa, però ara se n’obre una de nova amb l’estrena d’una quarta campana».