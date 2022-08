Telefònica Movistar preveu tenir plenament resolta aquest dijous la falta de servei que pateixen els abonats de Mura des de fa gairebé vint dies. Segons han informat fonts de la companyia a Regió7, al llarg d’una setmana s’ha estat treballant a la zona per reemplaçar la cinquantena de pals de suport que van resultat cremats, i els més de tres quilòmetres de cable de fibra òptica que hi portaven la connexió.

I és que els abonats de Movistar de Mura han estat sense connexió des de la tarda del 17 de juliol, quan es va declarar l’incendi del Pont de Vilomara, que aquell mateix dia en va fer malbé la línia. Una situació sostinguda en el temps que ha comportat molts maldecaps als abonats del poble. L’alcaldessa del municipi, Montserrat Playà, posava aquest dimecres de manifest el malestar del consistori i de la població per una situació que consideren que, amb tants dies, «ja hauria d’haver quedat resolta o, com a mínim, l’empresa hauria hagut de trobar una mesura alternativa temporal», ja que, destaca, «perjudica molt els usuaris, en molts àmbits».

De fet, l’Ajuntament està treballant per presentar una denúncia conjunta de tots els afectats a través de l’Oficina de Consumidors i Usuaris (OCU). Montserrat Playà ha posat en relleu els problemes que ha provocat aquesta manca de servei «en un moment en què la nostra població es multiplica». Desconeix quina quantitat d’abonats hi ha de Movistar al municipi, però afirma que molts dels que hi ha «s’han canviat de companyia, perquè és la via que han trobat per poder tenir connexió. Perquè en aquest període tenim molta gent de segona residència que teletreballa». També ha exposat que, per exemple, els comerços, que és quan tenen més activitat, «també s’han hagut de buscar alternatives per poder fer funcionar els datàfons» per als pagaments amb targeta. També els preocupa, a banda de la manca de les funcions habituals de telefonia i Internet, que hi ha gent gran amb aparells de teleassistència que no funcionen sense aquesta connexió. De fet, explica que aquest dimarts «vam tenir una d’aquestes persones il·localitzada durant unes tres hores, i ens va generar molta preocupació».

L’Ajuntament no és un dels afectats perquè és client de Vodafone, i això li ha permès, no només seguir funcionant amb normalitat, sinó també oferir la seva línia perquè els veïns afectats com a abonats de Movistar puguin fer els tràmits que requereixin més urgència. D’altra banda, el consistori ha implantat una segona mesura alternativa, facilitant wifi a través de diferents espais municipals.

La batllessa assegurava que han pressionat cada dia «perquè es resolgui la situació. No només l’Ajuntament, sinó que també des de la delegació del Govern de la Generalitat, i els departaments de Governació i de Polítiques Digitals hi estan a sobre».

L’incidència ve motivada per l’incendi que el 17 de juliol es va iniciar entre Sant Vicenç i el Pont de Vilomara, i que va acabar afectant més de 1.700 hectàrees, incloent-hi els termes de Sant Fruitós i Navarcles. El foc va destruir la línia que proveïa ja el primer dia aquest servei, que va des del Pont fins a Mura, just per dins d’una àrea forestal que les flames van afectar de ple. Això fa que des del mateix diumenge que va començar l’incendi els abonats del poble no disposin de servei de telefonia ni de connexió a internet i tot el que se’n deriva.

Els tècnics de la no van poder accedir a la zona fins al dilluns 25 de juliol (ara fa 10 dies) per veure de primera mà quina era la situació, ja que fins llavors hi va haver efectius dels bombers treballant encara sobre el terreny per evitar punts de represa i completar l’extinció. El que en aquell moment va traslladar la companyia a l’Ajuntament era que l’afectació era molt important, ja que s’havien de restituir una cinquantena de suports de la línia i tot el cablejat que els feia arribar la fibra òptica.