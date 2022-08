Castellterçol té des d’ara un nou bust que recorda la figura d’Enric Prat de la Riba, fill de la població. L’estrena es va fer com a inici de l’acte que el municipi moianès celebra cada any coincidint amb l’aniversari de la mort de qui va ser impulsor i primer president de la Mancomunitat de Catalunya i figura cabdal de la història política de la Catalunya contemporània. La nova escultura s’ha col·locat davant la Casa Museu, en una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Castellterçol i la Diputació de Barcelona. L’acte va comptar amb una conferència a càrrec de la presidenta de l’Institut Català de les Dones, Meritxell Benedí, sobre les personalitats de Francesca Bonnemaison i Nativitat Yarza, com a referents del catalanisme i el republicanisme.