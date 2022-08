La música serà un dels ingredients principals de la Festa Major de Sant Salvador de Guardiola, que comença avui dijous, 4 d'agost, i s’allargarà fins diumenge, 7 d’agost, amb una quarantena d’activitats.

L’estil folk i tradicional del grup Pony Pisador, les versions de Hey Pachucos i el repertori de l’orquestra Montgrins faran ballar el públic jove i adult. També pujaran a l’escenari DJ per complementar l’apartat musical de la festa major, que no és l’únic al·licient d’una programació que ha ampliat l’oferta cultural amb una major participació d’entitats locals.

D’entre les propostes programades per a aquests dies, cal destacar l’espectacle teatral Agegantats, i altres actes de cultura popular com les matinades i les balladetes dels gegants o les havaneres de Xarxa. A més, també hi haurà autocine, matinal esportiva i activitats aquàtiques com ara el tobogan i els inflables de la piscina.

D’altra banda, en aquesta edició es recuperen els àpats populars i tan característics de la Festa Major de Sant Salvador de Guardiola, així com el servei de bar amb menjars i begudes. Tal com remarca l’alcaldessa, Georgina Mercadal, al text de salutació del programa d’actes, «després de dues edicions de festa major adaptades i molt condicionades per les restriccions de la covid, enguany torna el format tradicional amb moltes activitats per escollir, per a petits i grans». La festa omplirà des d’avui els carrers del poble, amb un escenari principal: la pista del pavelló esportiu.

El tret de sortida serà aquest vespre amb el pregó a càrrec de l’alcaldessa, i després, sardinada i concert d’havaneres. També avui, botifarrada i sessió DJ per als joves. Demà, divendres, una exposició interactiva aproparà als més petits la màgia del cinema més primitiu a través de diversos artefactes; i a la tarda, serà el torn d’Agegantats. Al vespre, es podrà gaudir del retorn del cercatasques, i nit de concerts amb Pony Pisador, Hey Pachucos i DJ Ribex. El dissabte arrencarà amb l’esmorzar de pagès i la primera edició de la trobada de clàssics. Després, matinades a càrrec del grup de grallers MúsX, i matinal esportiva, missa i balladetes dels gegants Salvador i Gràcia. A la tarda, baixada d’andròmines i actuació de l’orquestra Montgrins, que encapçalarà el sopar del rostit i el ball de nit amb la mateixa orquestra. I diumenge, el matí arrencarà amb un tast de meditació al Temple Budista i en paral·lel, festa de l’escuma amb animació del grup La Sal dels Mars. A la tarda, tobogan gegant, tast de cervesa artesana i autocinema.

L’alcaldessa anima «a viure amb intensitat la festa», que comptarà amb un Punt Lila i amb Àngels de Nit, un servei d’informació, atenció i prevenció d’agressions sexuals i consum de drogues.

Tots els actes i horaris es poden consultar aquí.