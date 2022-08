Sant Fruitós podrà reobrir finalment les piscines al públic aquest divendres un cop reparada la maquinària que va malmetre el fort temporal que va caure sobre part del Bages la tarda de divendres. Tot i que l’última previsió era que el complex pogués reprendre l’activitat el cap de setmana, finalment s’han pogut accelerar els treballs de substitució i arranjament de les instal·lacions que van resultar danyades. Així, aquest divendres s’obrirà en l'horari habitual d'11 del matí a 8 del vespre. Per tant, finalment la instal·lació haurà estat fora de servei durant sis dies.

L’Ajuntament ha concretat que inicialment es va intentar solucionar el problema sense haver de buidar el vas, però que amb el volum de fang que hi havia entrat va ser impossible i se’n va haver d’extreure tota l’aigua i netejar tot el fang, sorra, fulles i branques que havien anat a parar a dins.

Paral·lelament, com a conseqüència de l’aigua que també hi va entrar acompanyada de fang, es va produir una avaria de les bombes que fan recircular l'aigua dels vasos. Segons han precisat les mateixes fonts, al produir-se l'incident en cap de setmana, la bomba auxiliar que s'ha instal·lat no va acabar arribant fins dimecres. «Sortosament, un cop instal·lada tot ha funcionat correctament», destaca el consistori, que precisa que durant el dia d'avui, dijous, s'acabarà d'omplir la piscina i es netejaran alguns punts on encara queden restes.

Tot i que encara s’estan acabant de fer aquestes operacions, les mateixes fonts asseguren que els paràmetres principals que es controlen, com son els valors de clor i pH de l'aigua, ja són els correctes pel bany.