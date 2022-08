Les pluges de la setmana passada, especialment la tempesta de divendres que va deixar quantitats abundants en diversos punts del pla de Bages, han incrementat dràsticament l’aigua acumulada als aiguamolls de la Bòbila de Santpedor, que ara tenen garantides les reserves per a tot l’estiu.

Amb la pluja recollida aquests darrers dies, l’augment dels nivells d’aigua a l’aiguamoll ha estat al voltant d’1,5 metres, i això el situa en unes condicions òptimes tant per a la flora com per a la fauna de tot l’entorn, amb uns nivells d’aigua fins i tot superiors al que sol ser habitual en un mes d’agost, segons ha apuntat el regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament, Josep Illa.

La situació actual d’aquest espai, d’unes 7 hectàrees de superfície situades als afores del nucli urbà, contrasta amb la que hi ha hagut en les darreres setmanes. I és que enguany, precisament es venia d’una situació de «sequera prematura» per la poca pluja que va caure durant els mesos de maig i juny acompanyada també d’una forta calor. Si normalment, juliol i agost són uns dels mesos en què les reserves són més baixes, aquest any ja es va començar a notar una escassetat d’aigua a la primavera, coincidint amb l’època de cria d’algunes espècies d’aus aquàtiques, que s’han hagut d’adaptar a unes pitjors condicions o fins i tot han hagut de marxar, explica Illa.

Tanmateix, amb la pluja abundant d’un parell de dies n’hi ha hagut prou per transformar la situació, i malgrat que ja s’ha acabat l’època de cria, aquesta recuperació també és bona perquè garanteix una major disponibilitat d’aigua que altres anys en aquesta època en el conjunt de l’aiguamoll. «El factor clau ha estat la intensitat», assegura Illa, tenint en compte que els aiguamolls s’omplen més fàcilment quan cauen força litres d’aigua en poc temps, mentre que «una pluja suau i repartida, en aquest cas no té tan efecte». I aquestes pluges, precisament han estat curtes i intenses, especialment divendres, on en una estació propera com és la de Castellnou de Bages es van registrar 34 litres en poc estona (segons el Servei de Meteorologia de Catalunya), mentre que dijous ja n’havien caigut 7, i diumenge en van caure 8 més.

A més, tot i la sequera que hi havia acumulada a la zona de l’aiguamoll, Illa apunta que el nivell freàtic encara no era excessivament baix, sinó que el problema més aviat era l’evaporació d’aigua per la calor.