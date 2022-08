L’Ajuntament de Sant Vicenç ha posat en marxa el termini per a les votacions del Pressupost Participatiu 2022, que enguany compta amb una dotació econòmica de 30.000 euros. El consistori ha fet una tria de les idees rebudes i finalment se sotmeten a elecció un total de cinc projectes, que es poden votar fins al proper 11 de setembre. Hi poden participar els veïns i veïnes majors de 16 anys, que podran votar una o dues propostes que sumin un màxim de 30.000 euros.

En concret, les propostes que se sotmeten a votació són, d’una banda, l’arranjament d’un tram del sender GR4 que fa de drecera fins a Can Nogueres i Sant Pere de Vallhonesta amb la renovació de la senyalització i la instal·lació d’una escultura al mirador de Sant Bernat, una proposta presentada pel Centre Excursionista i amb un pressupost de 10.000 euros. De l’altra, col·locar elements d’ombra al camp de futbol per afavorir la comoditat del públic, que planteja el Futbol Club Sant Vicenç, amb un pressupost de 30.000 euros. Una tercera proposta és la d’adquirir un escenari mòbil per poder organitzar espectacles de carrer amb major facilitat. Ho planteja la Societat Coral l’Estrella i té un pressupost de 24.000 euros. Una altre projecte plantejat és el de transformar la plaça Onze de Setembre en un refugi climàtic, un espai on combatre la calor introduint vegetació i espais d’ombra, presentat per l’AMPA de l’Escola Sant Vicenç amb un pressupost de 20.000 euros. Finalment, el Centre Excursionista també proposa fer un rocòdrom a una instal·lació esportiva municipal, amb un pressupost de 25.500 euros.

Les votacions es poden fer a través d’internet a la pàgina web pressupostparticipatiu.svc.cat, de manera presencial a l’OAC i els dies 2 i 9 de setembre a l’estand especial que el consistori de Sant Vicenç de Castellet habilitarà coincidint amb el mercat setmanal.