L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha obtingut finançament per part de l’Agència Catalana de l’Aigua per dur a terme el manteniment de la llera del riu Llobregat al tram del Burés. L’actuació permetrà al consistori continuar les tasques per arranjar la llera del riu en un tram que ha quedat afectat pel creixement de la canya americana, una espècie invasora que afecta la qualitat de tot l’entorn natural del riu.

Les obres d’arranjament del tram de la llera, que compten amb l’ajut econòmic de l’Agència Catalana de l’Aigua, s’executaran entre aquest 2022 i el pròxim 2023. L’aportació de la Generalitat s’emmarca en una convocatòria de l’ACA en què s’han acollit els municipis per finançar part de les obres de conservació i manteniment de les lleres dels rius en trams urbans.