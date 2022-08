El Consell Comarcal del Bages ha fet diverses reunions amb el Departament de Drets Socials per demanar més recursos per als ajuts al transport adaptat per als majors de 21 anys amb necessitats especials i també «s’ha obert un diàleg amb les entitats d’atenció a les persones amb discapacitat per valorar la gestió d’aquest transport i analitzar altres models aplicats a diverses comarques per trobar el més adient per al territori». En aquest sentit, el Consell ha demanat al Departament de Drets Socials que tingui en compte les característiques del Bages, amb un territori molt extens i una orografia particular, per poder reforçar aquests ajuts individuals als majors de 21 anys amb necessitats especials.