Les persones de més de 21 anys amb necessitats especials i que els faci falta un transport adaptat poden fer ús del sistema de transport escolar que gestiona el Consell Comarcal del Bages, si hi ha places vacants. En aquest sentit, famílies de la comarca que fins ara en feien ús per desplaçar-se fins als serveis que ofereix Ampans més enllà de l’escola, com els tallers o el centre de dia, alerten que el proper curs es poden quedar sense aquest transport. El Consell, per la seva banda, assegura que s’atén als requisits que fixa el Departament d’Educació i que no pot garantir al 100% que hi hagi places vacants.

El transport escolar és obligatori i està garantit per als infants i joves fins a setze anys, així com per als joves amb necessitats especials que necessiten transport escolar i tenen fins a 21 anys, que també tenen aquest servei garantit. El finançament va a càrrec del Departament d’Educació de la Generalitat i qui fa la gestió al territori és el Consell Comarcal del Bages. Per altra banda, segons expliquen des del Consell Comarcal, els majors de 21 anys amb necessitats especials que necessiten un transport adaptat disposen d’un altre sistema de suport, per a persones adultes, que es concreta en ajuts del Departament de Drets Socials de la Generalitat. En aquest cas, el Consell Comarcal del Bages també gestiona la distribució d’aquesta partida a través d’una convocatòria d’ajuts econòmics individuals per a les famílies, en alguns casos amb la col·laboració dels ajuntaments, per als quals cal fer sol·licitud.

El criteri del Consell Comarcal del Bages és aprofitar les places sobrants de les rutes de transport escolar obligatori i posar-les sempre a disposició dels joves majors de 21 anys amb necessitats especials per tal que puguin fer ús d’aquest transport. Fonts de l’ens comarcal asseguren que «el plantejament és continuar fent-ho d’aquesta manera sempre que hi hagi places disponibles».

Durant les darreres setmanes, des de l’àrea d’Educació del Consell Comarcal del Bages, asseguren que s’ha explicat a les famílies amb joves majors de 21 anys amb necessitats especials que podran fer ús del sistema de transport escolar sempre que hi hagi places vacants. Expliquen que «se’ls ha avançat que aquesta circumstància no es pot garantir al 100% ni a l’inici de curs ni durant el curs, ja que la possibilitat de fer ús d’aquestes places del transport escolar obligatori fluctua en funció del nombre d’alumnes matriculats i de les noves incorporacions d’escolars al llarg del curs i, per tant, de la disponibilitat de places vacants en cada moment».

En aquest sentit, l’ens comarcal assegura que «segueix escrupolosament» els requisits que fixa el Departament d’Educació de la Generalitat per assegurar el transport escolar als usuaris que tenen preferència (infants i joves fins a 16 anys i joves amb necessitats especials entre 16 i 21 anys).

Seguint aquests criteris hi ha famílies que el proper curs veuen perillar el transport que utilitzen els seus fills i filles, que ja són adults i no es troben en edat escolar, per accedir als serveis que els ofereix Ampans. Rosa Oller és la mare d’una noia que fins ara feia ús de la ruta que va de Navàs a Santpedor, passant per Sallent i Cabrianes i que el curs vinent, seguint aquests criteris, quedarà sense transport. Segons explica, totes les persones d’aquesta zona que necessiten transport adaptat per anar a Ampans són adultes i, «com que no hi ha cap escolar que hi vagi, aquesta ruta deixarà de fer-se». Denuncia també la manca d’informació que estan rebent les famílies i assegura que la majoria encara no saben que el setembre possiblement no tindran transport.

Oller creu que totes les parts implicades (famílies, Consell Comarcal, ajuntaments i Ampans), a qui reconeix la bona voluntat, s’haurien d’asseure i parlar-ne per buscar-hi una solució, perquè «si tots tenim bona voluntat però no acabem de fer cap pas o no canviem cap norma o reglament que està estipulat, així no avançarem i continuarem igual».

En aquest sentit, reivindica les necessitats que continuen tenint les persones amb discapacitats més enllà de l’etapa escolar. «Una persona amb unes discapacitats importants, què hi fa que sigui escolar o no?», es pregunta. Afegeix també que «ni anirem a la universitat, ni ens podrem espavilar, seguirem fent el mateix sigui en l’etapa escolar o no».

Per la seva banda, des d’Ampans, que és l’entitat que ofereix els serveis a les persones afectades, esperen que es donin «solucions a les famílies perquè estem parlant de transports adaptats i de persones vulnerables, i del dret a la mobilitat i a l’accés als serveis».