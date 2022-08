Callús reobre les piscines amb una jornada de franc però amb algunes queixes

Callús torna a tenir piscines municipals. Després d’un mes i mig d’espera per l’endarreriment que hi ha hagut amb les obres de reforma que s’hi han fet, les instal·lacions tornaven a obrir portes ahir amb una jornada gratuïta per a les persones empadronades al municipi. Tot i el retard, entre els usuaris hi havia satisfacció per la reobertura i per la transformació feta, però també algunes queixes per part de qui considera que el preu de l’abonament no s’ha rebaixat prou tenint en compte el que queda de temporada. També hi ha qui proposa que enguany no es tanqui l’Onze de Setembre com està previst, sinó que es mantingui el servei tot el mes sencer.

Entre l’estrena i l’accés gratuït, el recinte es va omplir ben aviat, i cap al migdia ja s’hi congregaven més d’un centenar d’usuaris. Encara que ahir hi van poder entrar de franc, la majoria ja havien comprat l’abonament, que des de dijous es pot adquirir a l’Ajuntament, però alguns aprofitaven per fer-se’l ahir a la taquilla. Fins al migdia, se n’havien venuts uns 250, «que és una bona xifra perquè són gairebé la meitat només en dos dies respecte als 500 o 600 que es venen els altres estius per a tota la temporada», deia l’alcalde, Jordi Mas.

Enguany, i tenint en compte que les piscines no han obert fins a l’agost, s’han aplicat rebaixes en els abonaments per a les persones empadronades a Callús, de manera que un d’individual costa 20 euros, mentre que si són familiars, costen 5 euros més per cada fill d’entre 5 i 18 anys. És aquí on s’ha volgut incidir, «amb descomptes importants per als nens i nenes», apuntava Mas, conscient que «hi ha gent que està molesta perquè ho troba car». Tanmateix, «creiem que són els preus adients per a la temporada que queda», i ja ha avançat que no es modificaran.

Entre les incongruències que manifestaven ahir alguns usuaris hi ha el fet que no hi hagi cap descompte per als matrimonis (paguen 40 euros, com si fossin dos abonaments individuals), però en canvi es valorava bé la tarifa infantil. És el cas d’Andrea Caporizzo, que va pagar 50 euros per un abonament de dos adults i dos nens. «L’hem comprat perquè som del poble i segurament ens sortirà a compte, encara que estiguem a mitja temporada». A més, «per més car que ens pugui sortir, sempre serà més econòmic que anar pagant l’entrada en altres piscines», apuntava. En la mateixa situació es trobava Raúl Sánchez, que té parella i dos fills, si bé en el seu cas pensa que «hauria estat bé que fos una mica més econòmic, o fins i tot gratuït, perquè ens hem quedat mig estiu sense piscina». De totes maneres «ens l’hem quedat perquè és molt còmode». Qui encara no ho tenia clar és Marc Portella, «perquè a l’agost estarem uns dies fora i no sé si ens val la pena».

«Mai no plou al gust de tothom», deia Tere Remensal, que «fa 50 anys que em faig l’abonament i ho hauria fet igual al preu que fos». Estava contenta que finalment s’hagi posat en marxa la piscina. «Val més tard que no pas quedar-nos sense!», exclamava. També ho celebraven Elisa Padró i Xavier Macià, un matrimoni de Manresa que «fa 40 anys que venim a Callús perquè és molt familiar, ens hi sentim molt còmodes i ens agrada més». Com que no són del poble, han pagat 48 euros per cap per l’abonament, sense descompte, «però ja ens sembla bé».

Millor tot el setembre

Albert Vilaseca és pare d’una nena i un nen, però en el seu cas l’abonament amb la parella els ha costat 45 euros perquè el més petit encara no té 5 anys i li surt gratis. «Trobo que ho han fet proporcional, i amb els dies que vindrem segur que l’amortitzarem», explicava, però lamentava que tanquin tan aviat. Diu que aquest any, entre que s’ha obert més tard i que durant el setembre els nens només aniran a escola els matins, «ho podrien allargar perquè hi poguéssim venir a les tardes tot el mes, que encara sol fer calor».

El mateix pensen Judit Balboa i Francisco Remesal, partidaris «d’allargar la temporada aprofitant que a l’escola faran horari intensiu». En la situació actual, consideren «una mica exagerats» els preus dels abonaments, tenint en compte el poc que queda de temporada «i que molta gent en aquesta època marxa de vacances». De tota manera, valoren molt bé la renovació de les instal·lacions perquè, entre altres coses, «hi guanyarem en seguretat».