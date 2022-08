Castellbell i el Vilar prepara la festa major, que celebrarà del 10 al 16 d’agost, i que enguany recupera el caràcter popular amb set dies d’actes. Es programarà un Carnestoltes i una revetlla de Cap d’Any, dues propostes que en el darrer any no s’han pogut celebrar amb plenitud per culpa de la pandèmia.

El programa d’enguany donarà protagonisme al passat tèxtil del municipi i per això tindrà com a pregoner Juan Matías Reyes, alcalde del municipi d’Ibros (Jaén), que va ser punt d’origen de moltes famílies que van venir a treballar a Castellbell. En aquest sentit, i en el marc de la festa major, s’estrenarà l’exposició Temps de fàbrica a la fàbrica del Burés i es podrà seguir l’espectacle El batec de la fàbrica a càrrec de l’Esbart Dansaire Santvicentí. A banda d’això, entre els plats forts hi haurà la rua de Carnestoltes amb l’animació de Pep Callau, el divendres 12 d’agost. La festa estrena horari (2/4 de 9 del vespre) i recorregut, amb un itinerari que sortirà de l’Ajuntament, passarà pel carrer de Joaquim Borràs i l’avinguda del Pare Claret i acabarà a l’escola Jaume Balmes. En paral·lel, diumenge a la nit es recuperarà la festa de Cap d’Any amb el DJ Cabaret al pati de l’escola Jaume Balmes. Abans haurà tingut lloc el correfoc amb la colla de diables Els Tronats. La festa també recupera les actuacions del grup de versions Piratas Rumbversions, divendres a la nit, i de l’Orquestra Rosaleda, dissabte a la nit. Pel que fa al públic infantil, dimecres al vespre actuarà Ambauka. Igualment, es mantenen actes tradicionals com la pernilada, sardanes, la missa, la festa holi, el bingo, la proclamació de la pubilla i l’hereu i el torneig de petanca. A més, s’inaugurarà l’exposició La cara nord a l’església de Santa Maria del Vilar amb imatges de Montserrat. El públic infantil disposarà d’inflables a la piscina, del pregó amb els germans Alis i Lluc, de l’acampada coincidint amb les llàgrimes de Sant Llorenç i d’un taller per fer slime a la piscina municipal. I els joves, d’una matinal d’aventura i remullada al camp de futbol, i d’un room escape al carrer, el dia 16, a banda d’una banyada nocturna a la piscina.