L’Ajuntament de Santpedor ha pogut desencallar, finalment, el procés d’ampliació i reforma del pavelló Rafa Martínez, amb previsió d’iniciar els treballs el proper mes de setembre. Aquesta vegada ha aconseguit tirar endavant la licitació de l’obra, que ha hagut de repetir perquè la de començament d’any va quedar deserta, i s’ha acabat adjudicant a l’empresa Cots i Claret.

L’execució de l’obra, que s’allargarà uns 13 mesos, arriba amb retard per les dificultats que hi ha hagut per trobar una constructora que se’n vulgui fer càrrec. En el procediment de licitació que es va obrir el maig, només es va presentar una sola empresa, i, tanmateix, la mesa de concertació va acabar retirant l’oferta perquè no havia aportat la documentació administrativa necessària ni l’aval corresponent per a l’adjudicació.

Tot plegat va obligar a aturar el procés i a convocar-lo de nou, però, a més, ha calgut fer una actualització de preus a l’alça per adequar-los als nous costos de material i transport. Així mateix, aquesta revisió actualitzada i amb costos ajustats a la realitat també havia de servir per mirar de captar més empreses que en la convocatòria anterior i evitar que tornés a quedar deserta. Per això, el maig passat l’Ajuntament va fer una revisió dels preus del projecte tècnic i de l’estudi d’ordenació volumètrica, de manera que el preu de sortida s’ha incrementat de més de 400.000 euros, fins arribar a 1.498.525 euros (sense comptar l’IVA). Aquesta operació s’ha fet efectiva mitjançant una modificació de crèdit aprovada en el darrer ple municipal.

Amb aquests canvis, el nou procés de licitació s’ha tancat amb cinc ofertes presentades, i després d’examinar les propostes de cada una, la que ha resultat guanyadora inclou una rebaixa de fins a 1.428.418 euros (sense IVA), «a banda d’altres millores en altres àmbits» que l’han acabat convertint en l’empresa adjudicatària, apunten fonts municipals.

Les obres que ara es faran permetran doblar la capacitat actual del pavelló mitjançant la construcció d’una segona pista annexa a l’actual, «que ens permetrà donar resposta a les necessitats d’espai que tenim», apunten fonts del consistori. I és que el pavelló actual havia quedat petit per poder encabir tota l’activitat esportiva que hi ha al poble, especialment entre setmana, tenint en compte que en fan ús diverses entitats i clubs com el bàsquet, l’handbol, el futbol sala i el voleibol, fins al punt que «vam haver de reduir horaris d’entrenament» i, fins i tot, en alguns casos s’ha hagut d’anar a entrenar-se fora del poble.

En concret, els treballs preveuen l’adequació de tres pistes transversals per encabir-hi els esports que s’hi practiquen, a banda de la pista central gran. D’aquesta manera, es passarà a disposar d’una instal·lació que en el seu conjunt tindrà una superfície de 3.400 metres quadrats. Com a novetat, també es preveu una sala tatami, que permetrà acollir la creixent activitat de judo que hi ha darrerament al poble. D’altra banda, en el projecte també s’inclou fer millores en el sistema de climatització per a la millora de l’eficiència energètica del pavelló en la seva totalitat.

La previsió és que l’activitat que s’hi fa pugui conviure amb les obres.