L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha obert el període de presentació d'ofertes per tal de contractar els treballs de redacció del projecte i d'execució de les obres de construcció del segon pavelló esportiu i gimnàs de l'escola Pla del Puig per un import inicial de 3.461.000 euros.

El concurs inclou la redacció del projecte executiu que s'haurà d'entregar en un termini de quatre mesos un cop s'hagi formalitzat el contracte, i l'execució de les obres de construcció d'ambdós equipaments, que és previst que s'executin en un termini màxim de catorze mesos.

El projecte es redactarà seguint les directrius marcades per l'avantprojecte que es va presentar el passat mes de maig i que ja va presentar-se tant a les entitats esportives que en podran fer ús, com a l'equip directiu i de docents i a les famílies de l'escola.

Prèviament a la redacció d'aquest avantprojecte, el consistori va encarregar un mapa d'instal·lacions i equipaments esportius del municipi (MIEM) una eina que ha permès determinar les necessitats del municipi en àmbit esportiu i també es va redactar el pla de gestió preceptiu de l'equipament.

El pavelló i gimnàs, que es construiran dins una parcel·la al sector del Puig, es conceben en dos espais diferenciats. Per una banda, a l'espai principal s'hi ubica la pista poliesportiva, els magatzems i les graderies i dos vestidors, i en l'espai secundari s'hi troba la recepció, el gimnàs, dos vestidors més i la sala d'instal·lacions.

L'edifici comptarà amb dos accessos independents, de forma que durant l'horari lectiu serà exclusivament per ús escolar i, fora d'aquest horari, en faran ús les entitats esportives. L'accés principal es realitzarà des del recentment urbanitzat passatge de les Barraques Vinya, el què permetrà que davant de l'equipament hi hagi un espai de trobada que estarà cobert per un porxo. L'accés secundari al recinte serà tant a través del pati de l'escola, també amb una zona porxada, com des de l'interior del centre educatiu.

El projecte d'aquest nou equipament esportiu i educatiu segueix els criteris establerts pel Consell Català de l'Esport i del Departament d'Ensenyament, fet que permetrà que el consistori pugui sol·licitar diferents línies d'ajuts econòmics que permetin sufragar part dels costos tant del projecte executiu com de les obres de construcció.