Moià viurà avui i demà la celebració de Cabra d’Or, que recuperarà tot la seva esplendor després de dos anys de pandèmia, i servirà de preludi de la festa major.

El jovent en serà el protagonista, amb les escenificacions al voltant dels entrebancs que l’heroi de la història, en Bernat, ha de superar per trobar la cabra d’or que li demana el senyor de Planella per alliberar la donzella, Dolça. Els actes començaran avui a 2/4 de 7 amb la teatralització de la llegenda a la plaça Major, i la caminada fins al castell de Clarà per buscar la cabra. Allà hi haurà un sopar i la cercavila de tornada.

Demà serà el plat fort, amb tallers infantils i la portada de la cabra a l’Ajuntament. A les 6 arrencarà la gran cercavila pels carrers per entregar la cabra al senyor de Planella, i després es recuperarà el sopar popular a la plaça Major després de tres anys. En acabat, hi haurà el ball de la Cabra d’Or i música amb PD Cabrit.