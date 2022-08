Els Ajuntaments del Bages s’han vist sobrepassats per la immediatesa d’aplicació del nou decret llei. Han tingut una setmana. Segons expliquen administracions de diferents municipis consultades per Regió7, la comunicació del govern central ha estat gairebé nul·la i no s’han ofert fulls de ruta pels pobles més petits amb menys recursos. La falta d’informació ha estat l’altre gran problema del decret.

A Navàs, per exemple, ahir ja s’havia regulat la temperatura als espais públics a 27 graus i s’havia de fer la comanda de termòmetres, que no sabien que eren obligatoris fins ahir. Majoritàriament, el consum energètic dels equipaments públics es fa a través de biomassa i plaques fotovoltaiques. A l’Ajuntament entenen que tot i la seva excepció en el consum d’energia, han de complir amb el decret. «El que no sabem és si estalviarem gaire», comentaven fonts municipals.

Un altre cas és a Sallent, que es queixaven del poc marge de maniobra que els han donat per aplicar la nova normativa. «És molt complicat que en una setmana ho puguem tenir tot a punt». De moment han canviat la temperatura dels llocs públics i s’ha informat els treballadors de les mesures que s’han d’aplicar. Segons fonts de l’administració, ja hi havia plans d’estalvi d’energia al marge del nou decret

A Sant Vicenç de Castellet, dimarts va haver-hi una reunió per estudiar l’aplicació. Es va concloure que el primordial era limitar la temperatura a 27 graus dels llocs públics. Segons l’alcaldessa accidental, Míriam Rubio, ahir s’estava tramitant la comanda de dispositius per controlar la temperatura i els nivells d’humitat dels espais municipals.

A Navarcles ja tenen instal·lats els termòmetres obligatoris i preveuen que hi haurà un estalvi d’entre el 10 i el 15% en la despesa energètica.

La delegació del Govern a la Catalunya central només té competències sobre l’edifici on està establerta l’administració. En el cas de Manresa, el Palau Firal. A causa de les vacances només hi ha una persona que hi treballa. De moment s’ha apujat la temperatura del termòstat.

Als edificis públics de Manresa ja han regulat la temperatura perquè no sigui inferior als 27 graus, tal i com dicta el decret. Fonts municipals han explicat que els serveis tècnics valoraran les mesures que s’hauran d’aplicar per donar compliment a la normativa. Hi ha edificis tancats com el Casal de les Escodines, o l’Espai Jove del Joan Amades.