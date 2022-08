Navarcles dona el tret de sortida a sis dies de festa

El 2022 està sent l’any del retorn de les festes majors tal com les coneixíem abans de la pandèmia, i la de Navarcles no serà una excepció. El municipi bagenc es donava el tret de sortida aquest dimecres a un total de cinc dies d’activitats festives per a tots els públics amb la intenció, segons afirma l’alcaldessa del municipi, Alba Pérez, de «fer de la festa major una celebració inoblidable».

El tret de sortida de la festa va donar-se a les 10h del matí amb el so d’una traca de 110 metres, i posteriorment va ser el torn de la piscina amb pilotes, la milla infantil, les cinc milles nocturnes, el taller de còctels per a adults i la remullada nocturna. Les activitats han continuat dijous amb la caminada de 8,46 quilòmetres, la matinal de teixits, l’animació infantil amb Jordi Tonetti, el tast de vi i croquetes i la nit a la fresca amb El Quinto Carajillo. Com sol ser habitual, divendres i el cap de setmana són els dies més forts de la Festa Major de Navarcles. Durant la primera d’aquestes tres jornades es podrà gaudir de balls i jocs a la residència, de la primera edició d’un concurs de grups i solistes amateurs (amb compensació econòmica per als tres primers classificats), d’una discoteca per als infants, d’un sopar a la fresca, de jocs, bingo i finalment d’un concert de versions amb el grup The Papa’s And The Popo’s. Dissabte les activitats s’iniciaran ben d’hora amb la matinal de màsters esportives, que donaran pas al concurs de paelles, a la festa de l’escuma, a la nit de tapeo i al concert estrella de la festa major, amb l’actuació del grup El Pony Pisador a les 11 de la nit al Parc de la Planota. La jornada dominical comptarà amb celebracions molt diverses per a tota la família amb balls, jocs, esport, monòlegs, el tradicional sopar de carmanyola, una fira per a la quitxalla i una festa de confetti, entre d’altres. Finalment, dilluns s’acomiadarà la festa amb la ballada de gegants, una festa eivissenca, un concert de tarda amb Els Trastos Band, el tradicional castell de focs i un concert final de festa amb el grup Xarop de Nit.