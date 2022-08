L’Associació d’Amics de Joncadella tancarà aquest dilluns el cercle d’una llarga iniciativa popular que ha fet possible que el santuari torni a tenir. En el marc de la festivitat de l’Assumpció la Mare de Déu, a la 1 del migdia hi tindrà lloc una missa solemne i, en acabat, es deixarà constància de la tasca realitzada al llarg d’aquests últims anys. En concret, es farà la descoberta i benedicció de plaques commemoratives, en les quals es deixarà constància del nom de les persones i entitats que han anat fent aportacions per fer possible la construcció de les campanes Montserrat i Mare de Déu de Lourdes.

El febrer passat es va beneir quarta i darrera campana que l’associació Amics de Joncadella es va proposar aconseguir de cara a la celebració, el 2024, del 75è aniversari de l’entronització de l’actual imatge de la Mare de Déu. El santuari (que cada Dilluns de Pasqua fa un aplec molt popular i concorregut) no n’havia tingut durant més de vuit dècades, des del 1936, quan es van treure i destruir en plena guerra civil. A la primavera del 2021 va recuperar la veu després de 85 anys amb la Montserrat.