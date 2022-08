«La llei per igualar la maternitat i la paternitat és una gran victòria»

Va ser mare a final de gener, poc després de ser nomenada portaveu de la comissió executiva del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), un càrrec que li ha atorgat una important projecció pública en un dels moments més dolços de la seva vida: la maternitat. La santjoanenca Elia Tortolero, de 34 anys, s’ha reincorporat recentment a la tasca política després de gaudir del permís que li ha permès estar al 100% al costat del seu primer fill, el Bruno. Agraeix l’aposta i la confiança que el partit ha dipositat en ella per fer-la la cara visible dels socialistes en un moment tant significatiu. Defensa el dret de les dones a conciliar la vida laboral i familiar i reclama millores com permisos més llargs.

Mestra de professió, Tortolero s’ha debatut sempre entre dos mons: l’educació i la política i és en aquest darrer on viu ara dedicada completament, des que el 2019 va entrar de senadora. «M’agrada el servei a les persones», diu. Tot i el parèntesi dels darrers mesos, no ha desconnectat del tot i per no perdre el fil de l’actualitat «seguia el que anava passant». Fer-la portaveu va ser una aposta de Salvador Illa, «que em va nomenar quan estava embarassada de 8 mesos i el fet de fer dues rodes de premsa i agafar la baixa jo crec que és una imatge molt potent. Podria haver agafat una altra persona i no ho va fer». Recorda que, asseguts al seu despatx, Illa «em va dir que havia pensat que fos la portaveu de l’executiva i que faria la meva baixa en el moment que toqués, que no em preocupés que algú em substituiria, però volia que fos la cara del PSC durant aquest mandat i jo li agraeixo molt perquè crec que va ser una aposta».

Un cop ha acabat la baixa, la seva parella li ha agafat el relleu per acabar d’esgotar els dies que li queden del permís de paternitat, de manera que el Bruno podrà estar amb el seu pare fins al setembre. Això permet a Tortolero que pare i fill «m’acompanyin a molts llocs i en un moment donat puc donar-li el pit o anar fer un cafè amb ells». Quan el pare acabi la baixa l’àvia materna es farà càrrec del nen fins que la parella cregui convenient portar-lo a la llar d’infants.

Segons la portaveu del PSC, «gràcies a polítiques com aquestes, homes i dones anem sumant drets que ens igualen i penso que és un dels avenços més grans socialment que hem tingut, sobretot perquè a les dones amb edat de tenir fills no se’ns discrimini a l’hora de buscar feina. Jo reivindico molt que la llei que es va fer per igualar la maternitat i la paternitat és una gran victòria».

Tot i així, és conscient que queda molt camp per recórrer i reclama que «les baixes cal que siguin més llargues, l’OMS recomana lactància exclusiva fins als 6 mesos però has de deixar el teu fill amb 4 i escaig i això és contradictori. Jo encara veig que és petit i em quedo tranquil·la perquè sé que es queda amb el seu pare, però és un bebè i els bebès necessiten molt de les mares».

Aquest darrer mes li ha servit per anar agafant rodatge perquè «tornar-te a posar al faristol de les rodes de premsa el primer dia imposa una mica» i també per posar-se al dia dels temes de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada on és tinent d’alcalde i regidora d’Educació. A més, com a Secretària de Política Municipal de la federació del PSC a les comarques del Bages, Berguedà i Solsonès ja té la mirada posada en les eleccions municipals de l’any vinent. De fet, ella ja ha estat ratificada per tercer cop com a alcaldable de Sant Joan i aspira a a ser la primera alcaldessa del municipi «perquè som el lideratge que ha de tenir el poble».

Tortolero afronta amb responsabilitat i optimisme un any que es preveu frenètic a nivell polític, tant al món local, amb les eleccions municipals a la vista, com al nacional, amb un panorama més embolicat que mai. Ho fa convençuda que «amb organització» podrà gaudir de la seva feina, però també de la família amb qui espera compartir el màxim de temps possible.