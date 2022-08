Navàs incorporarà la figura d’una òliba en la seva imatgeria festiva

Navàs estrenarà durant la Festa Major una nova figura que resulta singular per l’animal que representa, l’Òliba. Es tracta de la primera bèstia navassenca que s’integrarà en la imatgeria popular i participarà en les danses tradicionals del municipi. La nova peça, que s’ha impulsat a través dels pressupostos participatius amb un import de 15.000 euros, sorgeix arran de la inquietud veïnal per crear una imatge festiva més lleugera que pugui ser transportada per a tothom. La seva estrena oficial es durà a terme el 24 d’agost en un espectacle teatralitzat a la plaça de l’Església, a les 10 de la nit.

L’alcalde de Navàs, Genís Rovira, celebra la iniciativa d’incorporar «una figura més portable, amb un pes entorn els 25 quilos, que convidarà més gent a participar en els actes de cultura popular». De fet, ja s’ha creat la comparsa de l’Òliba, integrada per unes vint-i-cinc persones, principalment, per dones que fins ara trobaven a faltar una figura festiva adaptada a les persones que no poden carregar el pes dels gegants. En aquest sentit, el batlle remarca que l’Òliba té «un caràcter més integrador, i garanteix la continuïtat dels veïns en les entitats culturals». La seva presentació oficial es durà a terme el dimecres de festa major, a les 10 de la nit, amb un acte teatralitzat a la plaça de l’Església, on la mateixa figura s’encarregarà de llegir un pregó en què repassarà les seves observacions satíriques sobre el municipi. Una de les integrants de la comparsa, Laura Escudé, explica que la voluntat és que l’Òliba esdevingui una figura propera, que es relacioni amb el públic, però, al mateix temps, que adopti un posat solemne durant els balls tradicionals a la plaça Major, en què comptarà amb una música pròpia composta per la professora de l’Escola Municipal de Música de Navàs, Mercè Sangrà. La melodia que l’acompanyarà s’inspira en el simbolisme que s’amaga darrere la figura de l’Òliba. Rovira posa en relleu que de seguida els va atraure l’àuria misteriosa que envolta un animal que «simbolitza saviesa, proximitat i protecció del món rural». Aquests valors es veuran reflectits en l’aspecte extern de la figura, elaborada amb fibra de vidre i una estructura de suport de fusta. El seu constructor, el solsoní Pau Reig, especialitzat en creació i restauració d’imatgeria festiva, detalla que les dimensions de la figura són de 2,5 metres d’alçada i al voltant d’un metre d’amplada, i vesteix un plomatge suau de tons ocres amb petites pinzellades blaves. La seva construcció li ha suposat un mes i mig de feina, i ara només li queden els últims retocs. «He dedicat tot el meu temps a crear una figura singular que espero que faci sentir orgullosos als navassencs», desitja Reig.