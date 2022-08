La ruta del Vi de la DO Pla de Bages ha estrenat aquest agost un nou joc per donar a conèixer els wine bars i la cultura del vi al territori. El joc digital interactiu estarà disponible a través d’un enllaç QR a un total de sis establiments de la comarca (Abadal, Collbaix, Espai Artium, Fargas-Fargas, Oller del Mas i Mas de Sant Iscle) en què a través d’un qüestionari amb preguntes i respostes breus es divulgaran els wine bars i els seus cellers amb les curiositats i la història de cada espai. Les persones que entrin als establiments es trobaran amb un codi QR que, un cop escanejat amb el telèfon mòbil, els permetrà participar d’un joc digital en format de quizz. Es tracta d’una nova iniciativa que introdueix la digitalització i la gamificació en l’experiència enoturística.

Totes les persones que completin el joc interactiu podran entrar al sorteig de sis experiències enoturístiques de la Ruta del vi de la DO Pla de Bages. Podran participar fins a sis vegades, una per a cada wine bar visitat, atès que les preguntes varien de celler en celler. El sorteig serà l’1 de desembre, fet que facilita la visita als cellers aquest estiu, coincidint amb l’inici de la verema, o bé a la tardor.

El conseller comarcal de Turisme, Agustí Comas, destaca que «dinamitzar l’oferta dels wine bars és una de les accions estratègiques de la Ruta del vi de la DO Pla de Bages ja que ajuda a diversificar les línies de negoci i l’oferta turística dels cellers i, a la vegada, permet fer difusió dels vins de la DO als clients de manera directa». La Ruta del Vi de la DO Pla de Bages és un projecte compartit i finançat per Bages Turisme del Consell Comarcal del Bages i el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla de Bages.