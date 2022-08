Com cada 13 d’agost, Talamanca commemorarà avui l’aniversari de la darrera victòria de l’exèrcit català contra els Borbons. L’acte solemne, que comptarà amb la participació dels Miquelets de Catalunya, no tindrà enguany cap personalitat convidada, com era habitual abans de la pandèmia.

La commemoració, que començarà a 2/4 de 7 de la tarda al davant de l’Ajuntament, inclourà una actuació per part dels Miquelets de Catalunya, que dispararan una salva en honor als caiguts, l’ofrena floral al davant del monument commemoratiu de la batalla i el cant de l’himne dels Segadors a càrrec de la Coral de Talamanca. La jornada s’inclou dins del programa de la Festa Major de Talamanca, que va començar el dijous i s’allargarà fins al 16 d’agost, amb activitats per a tots els públics, com ara un concurs de paelles que es durà a terme aquest migdia, així com una cercavila amb els Gegants de Sant Llorenç Savall i diverses competicions esportives.