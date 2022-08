L’Ajuntament de Monistrol vol traslladar l’ambulatori a l’edifici on ara hi ha el casal d’avis per disposar d’un espai més accessible. El CAP es va obrir el 1995 al local de l’antic Ateneu, sense lloc per aparcar-hi i amb una única entrada pel carrer Manresa, que és molt estret. El Departament de Salut ja hauria recollit la proposta que li ha fet l’Ajuntament, i ha anunciat una partida de 2,6 milions d’euros per a l’habilitació del nou equipament, amb previsió que s’executi en el període 2022-2024.

Amb la posada en funcionament del CAP els anys 90 es va apuntar l’opció, més endavant, d’habilitar un accés per la part posterior de l’edifici des del parc de l’Avèrnia, però no s’ha arribat a executar mai.

L’alcalde, Joan Miguel, ha explicat que en el mandat anterior es va recuperar la proposta d’obrir aquest accés, i per això es va encarregar un estudi a la Diputació que en determinés la viabilitat, «però es va veure que era poc pràctic i econòmicament no sortia a compte», diu Miguel. I és que entre el carrer Manresa i el parc de l’Avèrnia hi ha un gran desnivell que s’hauria de salvar amb ascensors i tota una infraestructura que fa que aquesta alternativa sigui poc viable.

L’actual CAP «és funcional» i disposa de prou espai, però, davant les dificultats per solucionar els dèficits d’accessibilitat que presenta, l’Ajuntament ha optat per la proposta de cedir l’edifici de la llar d’avis, de planta baixa i ben ubicat a tocar de la carretera C-55 que fa de travessera urbana, amb espai per aparcar i amb bons accessos tant a peu com en cotxe. De fet, en certa manera el casal d’avis ja fa algunes funcions pròpies d’un ambulatori, tenint en compte que és el lloc on es dispensen les vacunacions de la grip i on també s’ha desenvolupat la campanya vacunal contra la covid, recorda Miguel.

D’altra banda, l’Ajuntament de Monistrol també proposa que un cop el CAP s’hagi ubicat al nou edifici, atesa la seva ubicació, aquest sigui el punt on quedi instal·lada l’ambulància que ha de donar servei al Bages sud, i que ara és a Sant Vicenç. Miguel considera que seria un emplaçament idoni «molt proper a la C-55, amb aparcament, i amb una connexió ràpida i bona per carretera».

La reubicació del CAP obligaria a buscar un espai alternatiu per als avis mentre duressin les obres, apunta Miguel, i un cop fet el trasllat, molt possiblement la llar d’avis es podria ubicar precisament a l’antic Ateneu on ara hi ha l’ambulatori. I és que es tracta d’un edifici municipal i prou ampli que quedarà lliure com a equipament públic per als avis i possiblement fins i tot encara hi hauria espai per a altres usos, diu l’alcalde.