Una matinal d’aventura al matí, una room escape pels carrers a la tarda i una banyada nocturna a les piscines a a la nit, tancaran aquest dimarts el programa d’actes de la Festa Major de Castellbell i el Vilar, que ha celebrat amb plenitud després de la pandèmia. Abans, hi ha prevista una pernilada aquesta tarda, i havaneres i una nit jove amb música Dj.

En total, hauran estat set dies seguits de festa, amb activitats singulars que han servit de reclam com un Carnestoltes d’estiu i el Cap d’Any, i la fàbrica Burés ha servit per recordar el passat tèxtil del municipi amb una exposició.

La festa es va encetar amb un pregó de Juan Matías Reyes, alcalde de la població d’Ibros (Jaén), i que va servir d’acte d’agermanament dels dos municipis. Va recordar que molts veïns d’Ibros van deixar el seu poble i es van traslladar a Castellbell per treballar a la fàbrica del Borràs. En l’acte es van lliurar diplomes d’honor a l alcalde del Pont com a mostra de suport a totes les persones afectades per l’incendi.