Estudien traslladar l’Ecorail del ramal de Callús cap al de Sallent

L’Ecorail turístic del Cardener, que es desplega al llarg d’uns 7 quilòmetres entre el Parc de l’Agulla i Callús aprofitant les vies per on circulen els trens que porten potassa de les mines de Súria, podria modificar el recorregut a partir de la primavera i canviar el ramal que va cap a Callús i Súria pel que va cap a Sallent. És la proposta que té sobre la taula la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, que gestiona l’Ecorail i que planteja el trasllat com a solució a la manca de disponibilitat de la via que ve de Súria per l’increment de trens de mercaderies que hi circulen com a conseqüència del Pla Phoenix i el progressiu buidatge dels runams salins.

Aquesta major freqüència fa inviable la continuïtat del projecte tal com havia funcionat fins ara, amb una cessió de les vies els diumenges per part de FGC perquè hi poguessin circular els vehicles de l’Ecorail, però ara l’espai es necessita del tot per a les mercaderies. Tot plegat, sumat a la pandèmia, ha aturat la iniciativa turística, que ara està a l’espera de tancar un acord per al trasllat i la represa del servei, que es podria fer efectiva «de cara al febrer o el març» vinent, segons el president de la Mancomunitat i alcalde de Sant Joan, Jordi Solernou.

Reunions al setembre

La reunió per tractar aquesta qüestió entre els ajuntaments implicats és prevista per al 30 de setembre, i ha de servir per anar definint el projecte i la seva viabilitat. La idea passa per reorientar el traçat, de manera que es mantindria el tram entre el Parc de l’Agulla i Sant Iscle, però després, enlloc d’utilitzar el ramal que continua cap als termes de Sant Joan i Callús, on ara hi ha el punt de partida i d’arribada, s’agafaria el del Llobregat, cap a Santpedor i Sallent, que queda lliure del pas de mercaderies del Pla Phoenix.

La llargada del recorregut seria similar, i en principi es podria utilitzar sense limitacions els caps de setmana durant la temporada en què funcionés l’Ecorail, entre la primavera i la tardor, tenint en compte que actualment «és una via morta que no es fa servir», apunta Solernou. S’hauria de tancar un acord amb FGC per materialitzar el projecte mitjançant un conveni de cessió o alguna fórmula «que ens donés garanties» sosté Solernou, que confia que en la trobada de finals de setembre es pugui avançar en aquest sentit.

El CAT de Sallent com a opció

Davant d’aquest nou traçat, entre les opcions que s’han plantejat com a punt de partida i d’arribada de l’Ecorail, hi ha l’edifici del CAT de Sallent, situat a la recta de l’eix del Llobregat i que té les vies del tren per la part posterior. És una alternativa que, d’entrada es consideraria òptima, si bé caldria veure com se solventen els accessos cap a la via, perquè és un terreny amb desnivell.

L’Ecorail va néixer el 2009 com un projecte turístic per donar a conèixer el pla de Bages i el seu entorn aprofitant la infrastructura ferroviària que històricament ha utilitzat Iberpotash per al transport de la sal des de Sallent i Súria. La proposta turística oferia, fins ara, la possibilitat de fer part del recorregut d’anada i tornada sobre les vies entre Callús i el Parc de l’Agulla mitjançant el ciclorail elèctric, que consta de dues bicis elèctriques i una cadireta subjectes a una plataforma que les uneix; del trenpat elèctric, que consta d’un petit vagó impulsat per un motor; o del ciclorail no elèctric, com el primer però amb bicis no elèctriques. Mentre funcionava, s’oferien paquets amb visites guiades en indrets de l’entorn, i la idea és mantenir una oferta similar si el nou projecte finalment tira endavant, assegura Solernou.