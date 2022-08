L’Ajuntament de Navàs ha presentat dues sol·licituds per obtenir un total de 332.464 dels fons europeus Next Generation per tal de fer realitat els projectes de millora, essencialment d’accessibilitat, en els principals espais destinats a la gent gran, la residència i el casal . Actualment ja es compta amb una subvenció confirmada de 222.849 euros de la Diputació de Barcelona, destinada a impulsar les millores d’aquests equipaments socials.

Les actuacions previstes amb aquesta subvenció són, d’una banda, la construcció de l’ascensor de la residència, una obra que ja està licitada. La major quantitat d’import demanat venen motivades, segons han detallat fonts municipals, per les actuacions que s’han previst al Casal de la Gent Gran, En concret, es preveu la millora de l’accessibilitat habilitant un ascensor al costat de l’entrada principal, que també es veurà remodelada, i la millora de la rampa d’accés, a més de la reforma dels lavabos i d’altres espais de la planta baixa.

L’objectiu, destaquen les mateixes fonts, és adequar-lo «per tal de fomentar una atenció de qualitat davant els processos d’envelliment» per tal de facilitar «la màxima autonomia possible, sense que les persones usuàries hagin de deixar el seu entorn personal i familiar». Si aquests ajuts són finalment concedits, Navàs comptaria amb unes subvencions totals de 555.314 euros per fer realitat les millores d’aquests equipaments socials. Aquesta quantitat cobriria el 92,17% de la inversió necessària L’Ajuntament hi aportaria uns fons propis de 35.901euros.

En el cas de la residència, la intervenció per a la qual s’ha demanat ajut forma part d’un projecte més ampli que inclou, entre altres, l’ampliació d’una part de l’edifici per la part del darrera. L’equipament actual consta de planta baixa i dues i el que es farà és ampliar la inferior on, entre altres elements, es construiran dos nous lavabos adaptats i un nou ascensor, que connectarà fins a la segona planta. Aquest és un element important perquè actualment hi ha un únic ascensor i es considera essencial poder disposar d’un segon, tant per la mobilitat interna com per un aspectes de seguretat. També es preveu fer arribar el nous ascensor fins a una planta sota coberta i construir unes noves escales d’emergència. En aquest cas, la intervenció va encarada a que, en un futur, es pugui guanyar algun espai més per a residents.

La zona sota coberta s’utilitza ara només com a magatzems, però millorant-ne l’accessibilitat quedaria preparat perquè en un futur pugui ser reformat perquè el puguin utilitzar a usuaris del centre de dia. Una tercera intervenció que és una reforma de despatxos i vestidors per al personal situats en espais ja existents.