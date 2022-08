Cardona ha enllestit l’enjardinament del voladís sobre el camp de futbol, que ha suposat una ampliació en aquest punt de la carretera de la Mina i, sobretot, la creació d’un gran mirador. D’aquesta manera s’ha completat definitivament l’actuació prevista en aquest nou espai, que es va poder obrir al mes de juliol, i alhora ha permès posar en marxa, de nou, l’ascensor per accedir a la piscina municipal i al camp. Es tracta de la gran balconada de la part superior de l’equipament que fa de coberta de l’edifici de serveis on hi ha els vestuaris. El voladís cobreix l’edifici de serveis per damunt d’un dels laterals del camp i transcorre en paral·lel i seguint la cota de la carretera de la Mina, de manera que ha guanyat una zona de passeig amb vistes al castell i la Vall Salina.