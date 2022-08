L’alcaldessa de Sant Fruitós de Bages, Àdria Mazcuñan, destaca que un mes després de l’incendi del Bages, que va afectar la urbanització de les Brucardes, el govern local treballa en la rehabilitació del mobiliari urbà i l’entorn vegetatiu danyat, així com en l’acompanyament dels veïns més afectats a l’hora de tramitar les assegurances o obtenir subvencions que els ajudin a reconstruir els seus habitatges tal com eren abans del pas de les flames.

L’afectació del foc encara es detecta un mes després en les finques parcialment cremades i en l’entorn forestal d’arbres socarrimats. «El paisatge ha canviat per complet, però, des del primer minut, els veïns ja van començar a treballar per rehabilitar l’espai amb una solidesa exemplar», remarca la batllessa, que posa en relleu la solidaritat dels uns i els altres a l’hora d’ajudar a desbrossar els carrers de branques seques. En aquest sentit, apunta que el consistori ha procurat «estar amatent a les necessitats veïnals i donar suport en les tasques de neteja».

D’aquesta forma l’Ajuntament ha posat a disposició dels veïns uns contenidors per abocar les restes forestals i el servei de recollida dels voluminosos. Al mateix temps, Mazcuñan explica que s’han tallat alguns arbres cremats que eren perillosos i preveu que en les pròximes setmanes poden haver-hi més tales per evitar riscos. També destaca que s’està estudiant com estabilitzar el camí de Viladordis a Sant Benet, que ara roman tancat.

L’alcaldessa assenyala que un dels reptes dels pròxims mesos serà la rehabilitació de l’àrea cremada, «amb l’objectiu d’aconseguir una millor gestió forestal a partir de l’assessorament dels experts». Mazcuñan assegura que en els darrers anys s’havien fet actuacions per reduir la densitat del bosc de l’entorn de la urbanització, «però la virulència del foc s’ho va endur tot». Davant de la ràpida propagació d’aquest darrer incendi, considera que «és essencial que els veïns disposin de la informació sobre com actuar davant del foc».